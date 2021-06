Salesforce Digital 360-update gericht op Marketing en Commerce clouds

Salesforce onthult veel nieuwe functies en productupdates voor Digital 360. Digital 360 is bedoeld om één beeld van de klanten op te bouwen en groei te stimuleren.

Het bedrijf stelt dat voor Marketing Cloud het Salesforce Customer Data Platform (CDP) wordt uitgebreid om realtime betrokkenheid, doelgroepsegmentatie en loyaliteitsbeheer mogelijk te maken. De Commerce Cloud-updates introduceren nieuwe data-integraties, verbeterd orderbeheer en headless commerce-mogelijkheden.

Updates omvatten onder andere Salesforce CDP voor Loyalty Management, CDP-integratie met Interaction Studio, Datorama Report voor Marketing Cloud, WhatsApp- en Snapchat-integraties, en Distributed Order Management en Omnichannel Inventory voor realtime orderoverzicht.

Samenwerking met Google

Salesforce heeft ook out-of-the-box Commerce Cloud-gegevens geïntegreerd in Salesforce CDP en een nieuwe B2B2C Commerce-app geïntroduceerd, waarmee B2B-bedrijven een direct-to-consumer e-commerce winkel kunnen lanceren. Er is ook een nieuwe Progressive Web Application (PWA) Kit en Managed Runtime-service voor headless commerce.

Door WhatsApp-integratie kunnen bedrijven Marketing Cloud nu ook gebruiken voor trefwoorddetectie en transactieberichten, om rechtstreeks met klanten op WhatsApp te communiceren. Snapchat Audience Match laat marketeers first-party data gebruiken, opgeslagen in Salesforce, om gerichte reclamedoelgroepen voor Snapchat te creëren.

Salesforce CDP voor Loyalty Management, Datorama Reports voor Marketing Cloud, WhatsApp-integratie, Distributed Order Management en Omnichannel Inventory zijn per direct beschikbaar. Later deze maand volgen B2B2C Commerce, Salesforce CDP voor Interaction Studio en Snapchat Audience Match. Salesforce Headless PWA Kit en Managed Runtime volgen in augustus, terwijl Order Management voor B2B en Salesforce CDP voor Commerce Cloud in oktober volgen.