Salesforce heeft een publieke bèta beschikbaar gesteld van Einstein Copilot voor Salesforce Sales en Service Cloud. Organisaties kunnen er nu voor kiezen om deze generatieve AI-assistent in te zetten in hun sales- en service-processen. Hiermee kunnen organisaties medewerkers sneller en efficiënter laten werken. De komende maanden zal duidelijk moeten worden hoeveel winst organisaties exact kunnen realiseren.

Voorheen moesten medewerkers die gebruik maken van de Sales of Service Cloud alle inhoud zelf creëren. Als er vragen waren, moesten ze die beantwoorden; als er content nodig was, bijvoorbeeld een sales e-mail of een service aanvraag, dan moest men die schrijven. Natuurlijk konden gebruikers tot op zekere hoogte werken met templates, maar dat is vaak onpersoonlijk en zeker geen maatwerk.

Einstein Copilot neemt werk uit handen

Door gebruik te maken van Einstein Copilot gaat dit flink veranderen. Medewerkers kunnen nu aan Einstein Copilot vragen om een sales-e-mail of service-aanvraag te schrijven. Dat hoeft niet met uitgebreide prompts, want Einstein Copilot heeft toegang tot alle data van een organisaties in de Salesforce Data Cloud. Deze gegevens bevatten ook veel metadata, waarmee Einstein Copilot kan bepalen wat de context van de situatie is.

Op die manier zal een sales-e-mail voor een dienstverlener er heel anders uit zien dan die van een online schoenenwinkel. Hetzelfde geldt uiteraard voor de Service Cloud: op basis van eerdere conversatie en een eventuele knowledge base kan Einstein Copilot al direct antwoorden genereren op basis van binnengekomen vragen van klanten. Met één druk op de knop kan een medewerker het beste antwoord kiezen en is de klant geïnformeerd.

De persoonlijke assistent die je al jaren mist

Einstein Copilot is stiekem de virtuele persoonlijke assistent die je al jaren mist. Copilot voert alle repetitieve taken uit die je zelf al 1.000 keer hebt gedaan. Doordat het toegang heeft tot de data van de organisatie is het ook altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken. Zijn die schoenen in die maat nu wel of niet op voorraad? Mits goed gebruikt, worden medewerkers flink wat productiever met Einstein Copilot. De komende bètaperiode zal uit moeten wijzen hoe eenvoudig of complex organisaties het gaan vinden om dit uit te rollen.

Binnenkort volgt Einstein Copilot voor de Commerce en Marketing Cloud

Organisaties kunnen nu aan de slag met Einstein Copilot voor Sales en Service Cloud, maar later dit jaar zullen ook de Commerce en Marketing collega’s gebruik kunnen gaan maken van Einstein Copilot. Salesforce legt momenteel de laatste hand aan deze versies van Copilot. Eerder deze maand verscheen ook al Slack AI. Salesforce heeft het tempo er goed in zitten.

Einstein Copilot vereist ander abonnement

Als we Salesforce mogen geloven, gaat Einstein Copilot ervoor zorgen dat organisaties veel efficiënter kunnen opereren. Er kan veel meer werk worden verzet met de hulp van Copilot. Dat betekent ook dat Einstein Copilot niet is inbegrepen in bestaande abonnementen van Salesforce. Klanten moeten hiervoor upgraden naar een “Einstein 1”-abonnement. Salesforce had al Starter Suite, Pro Suite, Enterprise en Unlimited, daarbovenop is nu Einstein 1 Sales en Einstein 1 Service gekomen. Einstein 1 Sales en Einstein 1 Service kosten 500 dollar per maand per gebruiker. Daarmee zijn deze abonnementen 170 dollar duurder dan de Unlimited variant. Als Einstein Copilot kan doen wat Salesforce belooft, zullen organisaties geen probleem hebben dat te betalen, want het levert ze uiteindelijk veel meer op.