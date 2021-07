Visma neemt asset managementspecialist iASSET over

Visma neemt voor een onbekend bedrag iASSET over. Hiermee trekt de softwareleverancier een expert aan op het gebied van asset management voor objecten in de publieke ruimte.

iASSET ondersteunt onder meer in het beheer van wegen en bruggen, maar ook de openbare verlichting. iASSET biedt hiervoor een platform dat een compleet beeld geeft van deze objecten op basis van de landelijke Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Functionaliteit iASSET-platform

Klanten krijgen via het platform met een enkele muisklik inzicht in locaties, beschrijvingen, kwaliteit, onderhoudsplanning en kosten van objecten: individueel, per groep of in een specifiek gebied. De objecten worden daarbij zichtbaar gemaakt op kaarten of foto’s. Met het platform kunnen klanten vervolgens makkelijk overzichten voor meerjarenramingen of themakaarten samenstellen.

Uitbreiding van overheidsdiensten

De diensten van iASSET moeten binnen de Visma-groep de portfolio’s van Visma Roxit en Visma Circle voor de (semi-)overheidsmarkt verder aanvullen. Ook kunnen Visma-klanten straks profiteren van de SaaS-oplossingen die iASSET kan bieden. Verder zorgt de overname voor de uitbreiding van het aantal digitale diensten die Visma aan overheden in Nederland, maar ook in de Benelux kan bieden.

iASSET wordt onderdeel van Visma’s Custom Solutions Division. Deze afdeling vat onder meer de protfolio’s van Visma Connect, Visma Roxit, Visma Circle en Khonraad. iASSET zal onder eigen naam in de markt blijven opereren.

