Visma krijgt IT-specialist Ecare in handen

Visma heeft bekendgemaakt dat het Ecare overneemt. Ecare is een specialist in aan de zorg gerelateerde IT. Deze specialisatie wil Visma gebruiken om voet aan de grond te krijgen binnen de Nederlandse zorgmarkt.

Ecare houdt zich bezig met de ontwikkeling van softwareoplossingen en diensten in de zorg. Daarbij richt het bedrijf zich vooral op zijn product PUUR, een elektronisch patiëntendossier met gestandaardiseerde en procesvolgende werkplekken voor gebieden als wijkverpleging, verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg. Daarnaast biedt het bedrijf Plein aan, een platform waarmee zorgprofessionals toegang krijgen tot alle relevante applicaties. Verder biedt Ecare de Shared-dienst aan. Dat platform ondersteunt zorgorganisaties bij de administratieve taken die bij de zorg komen kijken.

Meer waarde voor klanten in de zorg

Het doel dat Visma met de overname wil bereiken is om meer waarde te bieden aan zijn klantenbestand, vertelt John Reynders, Area Director bij Visma Benelux. Bovendien ziet Reynders de overname als “een volgende stap in het aanbieden van het meest complete en innovatieve zorg-cloud-ecosysteem in Nederland.”

“Ecare is een bijzondere organisatie”, zegt Aniek Fikken, directeur bij Ecare. “We maken oplossingen waarbij altijd wordt gekeken of dat wat gevraagd wordt de zorgprofessional daadwerkelijk ondersteunt in haar werk. Een nieuwe partner moet ons steunen om sneller en beter te kunnen innoveren, maar mag de identiteit en kracht van Ecare niet uit het oog verliezen. In Visma vonden we deze partner. We verheugen ons op de samenwerking.”

Ecare blijft onafhankelijk

De naam van Ecare blijft ongewijzigd. Het bedrijf blijft voortbestaan als een onafhankelijke organisatie. Wel gaat het samenwerken met andere Visma-bedrijven in het zorg-ecosysteem. Dit moet leiden tot gemakkelijkere uitwisseling van informatie en zodoende meer voordelen voor Visma-klanten.

Visma is een groot softwarebedrijf dat zich richt op de publieke sector. Het heeft meer dan 12.500 werknemers onder zijn vleugels, verspreid over heel Europa. Ecare is niet het eerste Nederlandse bedrijf dat Visma overneemt. Zo nam Visma in september 2020 het Nederlandse ERP-bedrijf Cash Software over. Dat bedrijf specialiseert zich in bedrijfssoftware voor mkb’ers. Hoeveel geld Visma heeft neergeteld voor Ecare, is niet bekend.