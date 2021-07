AWS mikt op SAN-markt met EBC io2 Block Express volumes

AWS wil meer storagefunctionaliteit naar de cloud brengen. De techgigant brengt daarom voor het eerst Storage Area Network (SAN)-functionaliteit naar de cloud met Amazon EBC io2 Block Express volumes.

Met de komst van de functionaliteit wil AWS het makkelijker maken om belangrijke storage- en datamigratie-oplossingen naar de cloud te brengen. Door SAN aan het storageportfolio toe te voegen, kan AWS bedrijven nu de beste storageprestaties voor hun data-intensieve workloads bieden. Voorheen was dit nog niet mogelijk en konden klanten hun SAN-toepassingen alleen on-premises gebruiken, met alle beheerproblemen van dien.

SAN-toepassingen bieden geconsolideerde block-level datastorage. SAN-omgevingen bestaan uit een combinatie van switches, storage-elementen en -devices die met elkaar zijn verbonden. Deze verbindingen bestaan uit technologie, topologie en protocollen. SAN wordt vaak ingezet voor de beschikbaarheid van applicaties, het verbeteren van de applicatieprestaties, het verbeteren van de opslagprestaties en het verbeteren van dataprotectie en security.

Stap naar de public cloud

AWS heeft het lastige beheerprobleem rondom SAN en de lockin van legacy-systemen vanwege het ontbreken van gelijkwaardige cloudgebaseerde oplossingen naar eigen zeggen opgelost met de beschikbaarheid van Amazon EBC io2 Block Express volumes. De cloudgebaseerde SAN-toepassing was vorig jaar al in preview.

Concreet zorgen de cloudgebaseerde SAN-volumes voor meer schaalbaarheid in petabytes in minder tijd. Daarnaast bieden de volumes een minimale latency met maximaal 256.000 iops, een throughput van 4.000 Mbps en een capaciteit van 64 TB aan data. Dit alles moet hen veel geld besparen, tot tweemaal minder dan traditionele oplossingen, geeft de techgigant aan. Ook garandeert AWS minimale beschikbaarheid van 99,999 procent.

Overige functionaliteit

Naast deze functionaliteit, ondersteunen de Amazon EBC io2 Block Express volumes diverse workloads. Denk onder meer aan Oracle-database, SAP HANA, Microsoft SQL Server en SAS Analytics. Verder worden typische featuresvan SAN-oplossingen als Multi-Attache en Elastic Volumes ondersteund. AWS laat weten in de komende maanden meer functionaliteit toe te voegen. Het beheer van de cloudgebaseerde SAN-volumes is natuurlijk geheel in handen van AWS.

De Amazon EBC io2 Block Express volumes zijn nu beschikbaar in alle cloudregio’s waar de Amazon EC2 R5b instances worden aangeboden. Deze instances bieden de beste network-attached storageprestaties op EC2, aldus de techgigant. De Amazon EBC io2 Block Express volumes zijn onder meer beschikbaar in de regio’s US East (Ohio), US East (N. Virginia), US West (Oregon), Asia Pacific (Singapore), Asia Pacific (Tokyo) en Europa (Frankfurt). In de nabije toekomst gaat AWS meer regio’s toevoegen.