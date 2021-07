Qualtrics koopt concurrent Clarabridge voor 947 miljoen euro

Qualtrics neemt Clarabridge over. De leverancier van klantenfeedbacksoftware krijgt hiermee technologie voor het meten van klantervaringen in handen.

De overname van Clarabrige door Qualtrics, voor een prijs van ongeveer 947 miljoen euro (1,125 miljard dollar), moet de klantenfeedbacksoftware van de voormalige SAP-dochteronderneming meer functionaliteit geven. Met de feedbacksoftware kunnen bedrijven met doelgerichte onderzoeken informatie krijgen over de wensen van klanten en medewerkers of de effectiviteit van bepaalde campagnes

Klantenanalyse via social media en klantengesprekken

De technologie van Clarabridge omvat een AI-platform. Dit platform analyseert social media posts en klantenservicegesprekken voor het kunnen begrijpen hoe klanten de interactie met een bepaald merk, product of dienst ervaren en waarderen.

Qualtrics ziet veel synergie tussen de eigen oplossingen en die van Clarabridge, maar is vooral geïnteresseerd in de onderliggende AI-technologie. Deze technologie heeft volgens de klantenfeedbackspecialist een grote kennis van de menselijke taal en intenties van mensen. De software kan niet alleen ontdekken of een klant tijdens een supportgesprek boos is, maar ook hoe boos hij is. Op deze manier kunnen bedrijven anticiperen welke antwoorden of welke hulp zij geven.

Daarnaast zorgen de oplossingen van Clarabridge ervoor dat alle data wordt omgezet in duidelijke overzichten. Hierdoor krijgen klanten via diverse kanalen een beeld van wat hun eindgebruikers van hun producten, diensten en dienstverlening vinden, waar zij dit ook zeggen. De overname van Clarabridge door Qualtrics moet aan het eind van dit jaar zijn voltooid