‘Meerderheid ontwikkelaars zet containers actief in’

Containers en Kubernetes zijn steeds populairdere technologieën onder Europese ontwikkelaars. Inmiddels gebruikt 71 procent van de developers actief containers. Tegelijkertijd gebruikt 54 procent Kubernetes.

Dat blijkt uit onderzoek van Red Hat. Als belangrijkste zakelijke voordelen voor de inzet van containers, noemen ontwikkelaars respectievelijk cloudadoptie, innovatie en schaalbare operations. Wat betreft technische voordelen worden innovatie, modernisering en ondersteuning voor hybride IT operations aangestipt.

Hybrid cloud speelt hierin een grote rol. “Hybrid cloud is de realiteit binnen organisaties op meerdere niveaus, van infrastructuur tot tools en applicaties. Het vereist een veelzijdig open platform en ondersteunende diensten die in staat zijn om de complexiteit te verminderen”, aldus de open source-gigant.

Red Hat haalt aan dat applicaties steeds complexer worden. Ook verwachten bedrijven snellere ontwikkeltijden. Organisatie ontwerpen, bouwen en implementeren applicaties daarom vaker met behulp van cloud-native architecturen op basis van containers. Naar verwachting wordt de trend in de komende jaren steeds populairder.

Ondersteunende technologieën

Kubernetes helpt bij het orkestreren, automatiseren en beheren van de containers. Het platform is de standaard voor containers en daarmee cruciaal. Het merendeel van de ondervraagden gebruikt dan ook Kubernetes. Dat kan op verschillende manieren: in een virtual machine (65 procent), de cloud (47 procent) of lokaal (35 procent).

Volgens Red Hat is er echter nog geen duidelijke winnaar wat betreft containerondersteuning. Organisaties zijn verdeeld over welke tools en platformen het best zijn, waarbij vele kiezen voor leveranciers die ze kennen. Wat betreft DevOps krijgen Microsoft Azure (32 procent), GitHub (31 procent) en AWS (30 procent) de voorkeur tegenover open source-opties als Ansible, Puppet en Chef.

Meer dan de helft van de respondenten verwacht dat de ontwikkeling van containers in hun organisatie wordt uitgevoerd door een externe dienstverlener. Bij het kiezen van een leverancier kijken organisaties vooral naar reputatie en vertrouwen en naar de bruikbaarheid van tooling services.

Topprioriteit

Bijna de helft van betrokkenen bij het produceren van code of het uitrollen van applicatiediensten, ziet container-gebaseerde apps in het komend jaar als topprioriteit voor softwareontwikkeling. Daarna volgen het verbeteren van de kwaliteit, prestaties en beveiliging, het versterken van CI- en CD-processen, het verbeteren van de portabiliteit en het migreren naar cloud-gebaseerde activiteiten.