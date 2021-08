Salesforce lijft RPA-specialist Servicetrace in voor Mulesoft

Salesforce neemt de RPA-specialist Servicetrace over. De CRM-gigant wil de hiermee verkregen RPA-technologie gaan combineren met de oplossingen van dochteronderneming Mulesoft.

RPA zit flink in de lift en veel grote leveranciers van clouddiensten zijn bezig hun portfolio’s met deze technologie te verstevigen. Ook Salesforce kan niet achterblijven en neemt voor een onbekend bedrag de Duitse RPA-specialist Servicetrace over.

RPA-platform Servicetrace

Servicetrace levert een RPA-platform waarmee in de gaten kan worden gehouden hoe medewerkers bepaalden taken uitvoeren in een zakelijke applicatie. Het platform leert uiteindelijk dit automatisch af te handelen. Op deze manier kunnen vele handmatige handelingen worden geautomatiseerd, zodat medewerkers zich op andere zaken kunnen richten. De meeste repetitieve handelingen worden door algoritmes gedaan.

Het RPA-platform identificeert daarnaast ook operationele workflows. Via een centraal dashboard kunnen leidinggevenden alle actieve RPA-projecten in de gaten houden en ervoor zorgen dat deze projecten voldoen aan de bedrijfsstandaarden en -voorwaarden. Uiteindelijk moet dit de hele Salesforce 360-ervaring van klanten verbeteren.

Integratie in Mulesoft

Salesforce wil het RPA-platform gaan integreren met de technologie van dochteronderneming Mulesoft. Mulesoft levert onder meer API-integratie- en -beheeroplossingen voor data waar die zich ook bevindt. Het toevoegen van een RPA-platform moet een automatiseringslaag brengen naar de diverse tools van deze leverancier.

Verder moet de RPA-technologie van Servicetrace de bestaande Salesforce Einstein Automate-oplossing verbeteren. Dit moet uiteindelijk weer meer complete workflowautomatiseringsfunctionaliteit opleveren voor de Service-, Sales- en Industries-oplossingen.

Tip: Wat je moet weten over integratie en iPaaS, het verbinden van applicaties