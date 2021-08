‘Mailchimp wordt mogelijk verkocht voor meer dan 8,5 miljard euro’

Mailchimp overweegt zichzelf te verkopen, stellen bronnen van Bloomberg. De marketingplatformleverancier zou meer dan 10 miljard dollar (8,5 miljard euro) kosten.

Volgens de bronnen zou Mailchimp in de belangstelling staan van private equity-bedrijven en grote techbedrijven. Het is onbekend om welke partijen het gaat. Wel zou de overname door de geïnteresseerde partijen op verschillende manieren plaats kunnen vinden. Mailchimp overweegt namelijk verschillende verkoopopties, waarbij ook een minderheidsbelang mogelijk is. Ook kan Mailchimp ervoor kiezen om onafhankelijk te blijven.

Mailchimp boekt jaarlijks honderden miljoenen euro’s omzet. Het bedrijf genereert de omzet met clouddiensten voor marketingprofessionals. Met de tools kunnen zij onder meer e-mailcampagnes beheren en websites ontwerpen. Met name het mkb is een belangrijke doelgroep voor Mailchimp.

Marktpositie

In de eerste jaren na de oprichting was Mailchimp relatief klein, in vergelijking met waar het nu staat. Toen het bedrijf met een gratis versie van zijn software kwam, groeide de marketingspecialist uit tot een speler van formaat. Momenteel is er nog steeds snelle groei, wat de prijs van 10 miljard dollar volgens Needham & Company verklaart, stelt de investeerbank tegenover Bloomberg. Als de 700 miljoen dollar omzet uit 2019 en de verhoudingen in de softwaremarkt meegenomen worden, gaat Needham & Company uit van een waardering van 7 miljard dollar tot 11 miljard dollar.

Binnen het marktsegment waar Mailchimp actief is, vinden de afgelopen periode meerdere overnames plaats. Zo werd eerder Mailchimp-concurrent SendGrid overgenomen door Twilio. Daarnaast zagen we het Amsterdamse bedrijf MessageBird onlangs voor een half miljard Sparkpost kopen.

Bloomberg vroeg Mailchimp naar aanleiding van zijn berichtgeving om commentaar, maar het bedrijf wilde niet reageren.