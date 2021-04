MessageBird neemt Sparkpost over voor half miljard

Het Amsterdamse bedrijf MessageBird heeft de overname van Sparkpost bekendgemaakt. Het bedrijf wil met de overname zijn bereik in de Verenigde Staten vergroten en e-maildiensten aan zijn portfolio toevoegen.

Sparkpost is een Amerikaans bedrijf dat zich richt op het versturen van e-mails. De dienst helpt bedrijven bij het plannen, uitvoeren en optimaliseren van hun e-mailprogramma’s. Het is de grootste in zijn soort, met 4 tot 5 biljoen verzonden e-mails per jaar en klanten als Disney, Zillow, PayPal, The New York Times, Adobe, LinkedIn, Pinterest en JP Morgan.

E-mail ontbrak nog in aanbod

MessageBird richt zich meer op andere vormen van digitale B2C-communicatie, zoals met livechat, video, sms, WhatsApp, Instagram, Google Business Messages, Apple Business Chat, Voice, Messenger, WeChat, RCS, Line en Telegram. Met zijn diensten wist het bedrijf ook al grote internationale klanten aan te trekken, zoals Domino’s, ABN Amro, Lufthansa en Snappcar. E-mail zat echter nog niet in het portfolio van MessageBird, terwijl dat volgens het bedrijf qua volume nog altijd het grootste zakelijke communicatiekanaal is.

Met de overname van Sparkpost wordt dit gat gevuld en komt MessageBird een stapje dichterbij zijn doel om een wereldwijd omnichannel platform op te zetten dat het net zo makkelijk maakt om met een bedrijf te communiceren als met je vrienden.

Half miljard euro

Voor de overname legt MessageBird een bedrag van 600 miljoen dollar neer, net iets minder dan een half miljard euro. Om dat bedrag te financieren heeft het bedrijf bij een Series C-investeringsronde een miljard dollar (830 miljoen euro) opgehaald. De transactie is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 rond, waarna MessageBird en Sparkpost samen onder één dak verdergaan. Daarmee krijgt het gecombineerde bedrijf 700 werknemers tot zijn beschikking, waarvan ongeveer 500 in Amsterdam werken. Het klantenbestand komt in totaal uit op 25.000 klanten.

Reacties

“De toekomst van communicatie is niet onderverdeeld in losse kanalen, maar is omnichannel”, zegt Robert Vis, CEO van MessageBird. “Door de overname van SparkPost kunnen we onze klanten nog beter ondersteunen bij het gebruik van e-mail als een krachtig kanaal, met de meest relevante contextuele informatie. We zijn ook erg blij dat we onze wereldwijde activiteiten kunnen uitbreiden naar de Amerikaanse markt. De acquisitie is een logische en toffe volgende stap in onze missie om het leidende platform te worden voor bedrijven die op elk gewenst moment en via elk kanaal met hun klanten wereldwijd willen communiceren.”

“Door onze krachten te bundelen met MessageBird, zullen we in staat zijn om onze klanten nog meer waarde te laten halen uit elk digitaal communicatiekanaal”, zegt Rich Harris, CEO van SparkPost. “Onze bedrijven passen qua bedrijfscultuur uitstekend bij elkaar. Beide bedrijven bestaan uit teams die er trots op zijn om grote ondernemingen te ondersteunen en klanten te helpen bij het bedenken van overtuigende, flexibele oplossingen voor uitdagende zakelijke problemen.”

Tip: MessageBird koopt Pusher voor 35 miljoen dollar