Adobe koopt videospecialist Frame.io voor ruim 1 miljard euro

Adobe heeft onlangs Frame.io overgenomen. De techgigant wil met de software het videomakers makkelijker maken hun creatieproces te stoomlijnen.

Voor Frame.io heeft Adobe ruim 1 miljard euro (1,275 miljard dollar) over. De belangrijkste reden voor deze overname is dat Adobe doorkreeg dat veel videomakers vaak de tools van Frame.io gebruikten naast Adobe-oplossingen.

Frame.io levert software die ervoor zorgt dat videomakers een set van tools krijgen om het maken van video’s en de bijbehorende workflows te stroomlijnen. Deze tools helpen onder meer met het maken van scripts, storyboards, work-in-progress en andere taken. Ook maakt de software samenwerking met andere makers mogelijk, zoals functionaliteit voor het geven van feedback, commentaren en annotaties op afzonderlijke frames.

Verder bieden de oplossingen van Frame.io snelle upload-mogelijkheden naar cloudgebaseerde content- en streamingplatforms. Denk daarbij aan Box, Dropbox en Vimeo.

Integratie in eigen oplossingen

Adobe geeft aan dat het de technologie van Frame.io gaat integreren in zijn eigen producten voor videomakers. In het bijzonder in de producten Adobe Premiere Pro en After Effects video editing-applicaties Op de langere termijn wil de techgigant de software en tooling flink uitbreiden met AI-toepassingen voor videoproductie. Ook moeten videomakers en teams meer kunnen samenwerken en productiever worden met nieuwe functionaliteit.

De voorgenomen integratie laat ook zien dat Adobe slim is geweest juist Frame.io te kopen in plaats van zelf al deze functionaliteit te gaan ontwikkelen. Volgens Adobe waren hiervoor serieuze plannen. De overname maakt dit nu makkelijker. Ook beantwoordt Adobe op deze manier snel de groeiende vraag naar videosoftware door de toename van het aantal video postings op onder andere social media.