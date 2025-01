NXP vangt lening van 1 miljard euro van EIB: is het genoeg?

Het Nederlandse chipbedrijf NXP ontvangt een lening van 1 miljard euro van de Europese Investeringsbank (EIB).

“Het is van fundamenteel belang voor Europa om een onmisbare speler te blijven in de waardeketen van kritieke technologieën en OOI en productiecapaciteit op te bouwen in deze toeleveringsketens”, aldus Robert de Groot, vicevoorzitter van de EIB. “Gelukkig beschikt de EU over enkele van ’s werelds meest geavanceerde chipfabrikanten. Aangezien halfgeleiders de sleutel vormen tot de digitale en groene transitie, zal het belang ervan alleen maar toenemen, en de EIB is er trots op dergelijke strategische technologie te ondersteunen.”

Vooral gericht op R&D

NXP zal deze financiering gebruiken voor R&D-activiteiten in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Roemenië. De investering draagt bij aan de opbouw van een geavanceerd Europees chip-ecosysteem, in lijn met de EU Chips Act en nationale strategieën zoals de Dutch Semicon Valley. Het doel is om de halfgeleidermarkt in de EU te versterken en een veilige en concurrerende toevoer van chips te waarborgen.

Gauw trekt ASML hierbij de meeste aandacht, maar de Nederlandse chipsector is bomvol als het gaat om geavanceerde partijen. Zo is BE Semiconductor uit Duiven competitief in de packaging-sector (één van de laatste fasen in het vervaardigen van chips) en is NXP een grote speler op het gebied van automotive.

Maarten Dirkzwager, Executive Vice President en Chief Strategy Officer bij NXP, benadrukt het belang van de nieuwe lening: “NXP zet zich in voor het versterken van het Europese halfgeleiderecosysteem, en deze aanzienlijke lening van de EIB is gericht op het ondersteunen van NXP’s onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen in veel van onze EU-locaties.”

Elders grotere bedragen

Hoewel de investering vanzelfsprekend R&D bevordert in Europa, dienen we te benadrukken dat de vereiste bedragen nu eenmaal astronomisch zijn. Zuid-Korea was op dit front een uitschieter begin vorig jaar met omgerekend 430 miljard euro aan subsidie. Nu is dit wel verspreid over 23 jaar en heeft het land enkel Samsung en SK Hynix als grote spelers, waarvan eerstgenoemde een inhaalstrijd van jewelste te maken heeft ten opzichte van koploper TSMC. Desondanks is deze beperkte groep wellicht juist een voordeel, aangezien er niet allerlei losse bedrijven aan te pas komen om een financiële impact te maken.

Hoe dan ook is de concurrentie vanuit Taiwan en de Verenigde Staten moordend. TSMC maakt tevens steeds geavanceerdere processoren op Amerikaans grondgebied, terwijl dat in Europa uitblijft. En hoewel NXP een sterke positie kent als leverancier voor automotive, is dit een industrie die wat kwakkelt (zeker ten opzichte van de riante winsten op het gebied van AI-infrastructuur) en zijn Chinese automerken hun Europese concurrenten aan het aftroeven. Zo blijkt er nog veel werk aan de winkel binnen de gehele leveringsketen.