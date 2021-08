Zendesk koopt AI-startup Cleverly

Zendesk heeft bekendgemaakt de Portugese AI-startup Cleverly in te hebben gelijfd.

De twee willen “AI democratiseren, zodat bedrijven praktische toepassingen kunnen maken die het voor bedrijven mogelijk maken, om direct ‘out of the box’ aan de slag te gaan met AI, zonder dat daarvoor een team data scientists nodig is,” zo reageert Zendesk.

De aankoop biedt nieuwe AI-gestuurde mogelijkheden, zoals het automatisch taggen van inkomende serviceverzoeken om de workflow te categoriseren. Verder zal het helpen inzichten te automatiseren, handmatige taken verder te verminderen en workflows te verbeteren. De technologie van het bedrijf integreert al met Zendesk en ook met Salesforce.

AI om te groeien

Zendesk heeft al een reeks andere AI-oplossingen, die organisaties kunnen helpen bij het automatiseren van klantgesprekken en het verhogen van de productiviteit en de operationele efficiëntie. De AI-functie Content Cues van Zendesk helpt bijvoorbeeld om supporttickets automatisch te beoordelen. Verder kan het uitvogelen waar de content van een helpcenter verbetering nodig heeft.

De twee hebben nog niet gezegd hoeveel geld er met de deal gemoeid is. Cleverly is pas in 2019 opgericht. Zendesk groeit als kool en rapporteerde in het twee kwartaal een omzetgroei van 29 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tot 318 miljoen dollar (270 miljoen euro).