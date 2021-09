Google Cloud en C3 AI brengen AI naar nieuwe sectoren

Google Cloud en C3 AI gaan met elkaar samenwerken voor het leveren van AI-oplossingen voor specifieke sectoren.

Volgens beide partijen moet de samenwerking leiden tot een grotere adoptie van zakelijke AI-oplossingen. Dit in de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg, de maakindustrie, de supply chainsector en de telecomsector.

Oplossingen C3 AI via public cloudplatform

De samenwerking betekent dat de AI-oplossingen van C3 AI nu via Google Cloud verkrijgbaar zijn. Met de C3 AI-producten kunnen bedrijven direct kunstmatige intelligentie in hun bedrijfsvoering toepassen. Belangrijke producten zijn de oplossingen voor het bouwen van modellen Ex Machina en AI Suite. De eerste oplossingen laat gebruikers met weinig ervaring via een grafische interface neurale netwerken ontwikkelen. De AI Suite doet hetzelfde, maar heeft meer functionaliteit en richt zich meer op data science-teams.

Een andere oplossing van C3 AI is een kant-en-klaarpakket van AI-applicaties die bedrijven direct toepasbare machine learning-functionaliteit geeft. Iedere applicatie in dit pakket richt zich op een andere use case. Ook biedt de zakelijke AI-specialist een CRM-oplossing die machine learning gebruik voor het automatiseren van verkooptaken, zoals het vinden van mogelijkheden van upselling bij klanten. Dit platform is ontwikkeld in samenwerking met Microsoft en Adobe.

Integratie met overige Google Cloud-oplossingen

Naast het aanbieden van de C3 AI-oplossingen aan de geselecteerde marktsegmenten via Google Cloud, gaan beide partijen ook de verkoopactiviteiten hiervan uitvoeren. Ook een verdere integratie met andere technologie van de public cloudomgeving staat op het programma.

Beide partijen willen de producten van de zakelijke AI-specialist meer integreren met bepaalde Google Cloud-diensten. Denk in dit laatste geval aan onder meer de recent geïntroduceerde Google Vertex AI-oplossing voor het ontwikkelen van machine learning-modellen. Andere integratiemogelijkheden zijn met BigQuery-oplossing voor big data en het containerplatform Google Kubernetes Engine (GKE).