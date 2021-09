HPE breidt GreenLake-portfolio uit met dataprotectie en analytics

HPE heeft zijn as-a-service-portfolio GreenLake uitgebreid met een aantal diensten voor dataprotectie, waaronder het aanbod van het overgenomen Zerto. Ook komen er data analytics-mogelijkheden bij.

Met de uitbreiding wil HPE het voor klanten makkelijker maken alle diensten beheerd, op abonnementsbasis en vanuit de cloud af te nemen. Op het gebied van dataprotectie is de komst van HPE GreenLake for Disaster Recovery eigenlijk nauwelijks een verrassing te noemen. Onder deze naam worden binnen HPE GreenLake nu de diensten en producten van het dit jaar overgenomen Zerto geschaard. Belangrijkste onderdeel hierbij is natuurlijk de bekende continous replication-technologie van de disaster recovery- en back-upspecialist.

Back-up VM’s

Een andere nieuwe cloudgebaseerde dienst voor dataprotectie die nu binnen HPE GreenLake beschikbaar komt is de HPE Backup and Recovery Service for VMware. Deze nieuwe dienst stelt bedrijven in staat back-ups te maken van on-premises virtuele machines (vm’s) naar cloudomgevingen. Hiermee kunnen bedrijven, wanneer nodig, een kopie van de in de vm’s aanwezige bestanden vanuit de cloud herstellen naar hun on-premises-omgeving. Zonder daarvoor extra geld uit te geven voor hardware. Het hele proces wordt beheerd vanuit een cloudgebaseerde management console.

De tool kan volgens HPE ook worden gebruikt voor dataretentie voor de langere termijn. Dit maakt de tool vooral geschikt voor bedrijven die vanuit wet- en regelgeving verplicht zijn data gedurende lange tijd te bewaren. Met de dienst kunnen zij deze data in cloudomgevingen bewaren en beheren.

HPE GreenLake for Disaster Recovery (Zerto) en HPE Backup and Recovery Service for VMware zijn beide oplossingen die elkaar aanvullen, zo geeft de techgigant aan.

Uitbreiding HPE Ezmeral

Naast nieuwe diensten voor dataprotectie, zijn nu ook een aantal diensten aan HPE GreenLake toegevoegd die zich richten op data analytics. HPE Ezmeral Unified Analytics is volgens de techgigant het eerste moderne analytics- en data lakehouse-platform voor on-premiseomgevingen. De dienst strekt zich volgens HPE uit van de edge naar de multi/public cloud.

Een andere dienst die nu binnen HPE GreenLake en het HPE Ezmeral-portfolio het licht heeft gezien, is HPE Ezmeral Data Fabric Object Store. Deze dienst vult de functionaliteit van HPE Ezmeral Unified Analytics aan. Concreet is dit een op Kubernetes draaiende object storagedienst. Hierbinnen kunnen bedrijven dan de data -of delen daarvan- opslaan die zij in hun analyticsprojecten gebruiken. Hiermee kunnen bedrijven hun datasets ook van de edge tot aan de cloud gebruiken.

Verder is ook het ecosysteem voor HPE Ezmeral weer uitgebreid. Nu worden ook onder meer producten en diensten van NVIDIA, Pepperdata and Confluent en open-source-initiatieven als Apache Spark ondersteund.

Overige updates

Buiten HPE GreenLake heeft de techgigant ook bekendgemaakt dat zijn HPE InfoSight-dienst extra functionaliteit heeft gekregen. De dienst helpt nu niet alleen met het oplossen van problemen in infrastructuur, maar ook in applicaties. Verder heeft HPE CloudPhysics, een IT-planningsproduct, nieuwe mogelijkheden gekregen. Deze oplossing helpt bedrijven nu ook met het optimaliseren van workflows voor de inkoop van IT-diensten en -producten.