SAP en Qualtrics brengen experience management naar Concur Travel

SAP en Qualtrics introduceren de Concur Experience Optimize-tool, voor het nieuwe zakelijk reizen. De tool moet in het kader van het hybride werken medewerkers helpen effectiever hun reisbewegingen en zakelijke uitgaven te beheren.

Het hybride werken wordt steeds meer de norm, maar werknemers verwachten dat zij in de nabije toekomst voor hun werk toch meer gaan reizen. Een grote meerderheid van de werknemers, zo blijkt uit onderzoek van SAP, wil juist weer heel graag voor de baas op pad.

Tool voor het nieuwe reizen en uitgavenbeheer

SAP heeft daarom in samenwerking met Qualtrics een nieuwe oplossing ontwikkeld waarmee bedrijven makkelijker zakenreizen kunnen beheren. De nu uitgebrachte oplossing Concur Experience Optimizer brengt concreet zogenoemd ‘employee experience management’ naar de bestaande reisoplossing Concur Travel en de expense managementtool Concur Expense.

De Concur Experience Optimize-tool maakt het voor bedrijven mogelijk reisprogramma’s te ontwikkelen, het uitgavenbeheer te verbeteren en zelfs medewerkers te behouden. Zo kunnen met deze oplossing medewerkers uit directe vluchten kiezen. Op het gebied van uitgavenbeheer kunnen medewerkers hun uitgaven en declaraties onderbrengen in meerdere categorieën voor het ondersteunen van verschillende soorten werkactiviteiten, zoals het werken op afstand, het werken op kantoor of voor hybride werken.

Functionaliteit

De Concur Experience Optimizer-tool maakt dit mogelijk door het kunnen signaleren van het algemene sentiment van werknemers en met deze data actie te ondernemen. Denk hierbij onder meer aan het gebruik van analytics voor het organiseren van uitgavenpatronen, het ontdekken van bespaarmogelijkheden en het dichtmaken van gaten in de verschillende regels en processen. Ook kan de tool worden ingezet voor risicobeheer en daarmee mogelijke niet-geautoriseerde uitgaven ontdekken.

Daarnaast geeft de tool meer inzicht in alle reisbewegingen en de daarbij behorende uitgaven. Verder is het mogelijk ook bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen in de reismogelijkheden voor medewerkers in te bouwen. Denk daarbij aan het alleen kunnen boeken van treinreizen voor bepaalde korte afstanden in plaats van vluchten.