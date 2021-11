Alcadis en TP-Link presenteren Network-as-a-Service-oplossing

Alcadis en TP-Link komen met een Network-as-a-Service (NaaS)-dienst op basis van het TP-Link Omada SDN Platform. Hiermee kunnen resellers hun klanten een compleet beheerde netwerkomgeving bieden.

De dienst moet eindklanten van resellers meer ontzorging bieden als het gaat om netwerkbeheer. Tegen een vast bedrag per maand worden de netwerkbeheertaken van eindklanten door hun vaste IT-leverancier uitgevoerd in plaats van dat zij zich daar zelf mee bezig moeten houden. Hierdoor kunnen zij zich beter op hun core-activiteiten concentreren.

Daarnaast kunnen deze eindklanten kosten besparen door pay-per-use, een verschuiving van investeringen naar periodieke terugkerende kosten realiseren, meer flexibiliteit en schaalbaarheid krijgen, een hogere beschikbaarheid en betere disaster recovery hebben. Ook hoeven zij niet in gespecialiseerd personeel te investeren.

Voordelen voor resellers

Alcadis en TP-Link leveren resellers voor deze NaaS-dienst een compleet aanbod netwerkdiensten. Deze diensten kunnen op de specifieke behoeftes van de resellers worden aangepast. Onderdelen van de dienst zijn onder meer een door Alcadis en TP-Link ontworpen netwerkomgeving, lage kosten voor implementatie, beheer en onderhoud, een tien jaar lange garantie op de producten van TP-Link, logistieke ondersteuning van Alcadis bij het vervangen van kapotte onderdelen en diverse technologie-updates.

Omada SDN Platfom van TP-Link

De basis van de NaaS-dienst is het cloudgebaseerde Omada SDN Platform van TP-Link. Dit platform biedt onder meer een gecentraliseerde beheertool via een SDN-controller. Hierdoor kunnen alle onderdelen binnen de netwerkomgeving worden beheerd, ook op afstand. De enige voorwaarden voor een goede werking zijn connectiviteit via een goede en stabiele internetverbinding en een gestructureerd bekabelingssysteem.