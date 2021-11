OpenStack groeit hard: 180 public clouds, 25 miljoen cores wereldwijd

De Open Infrastructure Foundation maakt bekend dat 25 miljoen cores wereldwijd op OpenStack-infrastructuursoftware draaien. Een stijging van 66 procent in een jaar tijd.

OpenStack omvat een open-source softwarestack voor het inrichten en beheren van een infrastructuur. De Open Infrastructure Foundation, een overkoepeling van organisaties die aan het project bijdragen, vraagt jaarlijks rond naar de manieren waarop gebruikers OpenStack inzetten. Uit de meest recente survey blijkt dat de OpenStacks toepassing in het afgelopen jaar met 66 procent groeide.

De software staat aan de basis van 25 miljoen actieve computing cores. Zeven organisaties bouwden OpenStack clouds met meer dan één miljoen cores, waaronder Yahoo, Workday en Walmart Labs. Ook neemt de Open Infrastructure Foundation een stijging in OpenStack-gebruik voor public clouds waar. Meer dan 180 public cloud data centers draaien op de software.

Container orchestration met Kubernetes blijkt een doeleinde voor het merendeel van alle organisaties die met OpenStack werken. 70 procent, waaronder AT&T en Verizon, richt infrastructuur in om containers met Kubernetes uit te voeren en beheren.

Open-source, in production

Tot slot meldt de Open Infrastructure Foundation dat er in de afgelopen achttien maanden meer dan 100 volledig nieuwe OpenStack clouds werden aangelegd. Twee voorbeelden trekken de aandacht. Organisatie Exaion gebruikte OpenStack om een datacenter in te richten dat het mogelijk maakt om klanten over de CO2-impact van elke geleverde dienst te informeren. Organisatie OneQode gebruikte OpenStack om een public cloud in te richten voor de hosting van meer dan 1,5 miljard games in Azië en Oceanië.