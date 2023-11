NetApp heeft de samenwerking met Microsoft hernieuwd. Daarmee zegt het klanten meer in staat te willen zetten om de cloudadoptie een succes te maken. Uitbreidingen aan het portfolio bestaan onder meer uit nieuwe mogelijkheden van Azure NetApp Files (ANF), BlueXP en Cloud Volumes ONTAP.

ANF is een storage-oplossing die alle enterprise-gerichte file-workloads ondersteunt voor de public cloud, waardoor de prestaties en datamanagement-mogelijkheden van on-prem ook naar deze omgeving gebracht kunnen worden. NetApp benadrukt de lage latency die het weet te bereiken, zelfs binnen de ‘volledig veilige’ Azure Virtual Network. Het is een belofte die het eerder deed tijdens NetApp Insight 2023, waar we ons destijds onder meer richtten op de samenwerking met Google.

Tip: NetApp maakt all-flash en AI bereikbaar voor meer organisaties

Met ANF kunnen enterprise-klanten security-architecturen van on-prem naar de cloud uitbreiden, met flexibele kosten op basis van de gevraagde prestaties en capaciteit.

Robuust

“Door onze samenwerking met Microsoft kunnen we onze klanten en partners cloudstorage- en cloudinfrastructuuroperaties bieden die niemand anders in de branche biedt”, stelt Ronen Schwartz, Senior Vice President en General Manager, Cloud Storage, NetApp. “NetApp biedt een robuuste set mogelijkheden met ANF, NetApp BlueXP Hybrid data services, Cloud Volumes ONTAP en Spot. We innoveren samen met Microsoft Azure en bieden klanten optimalisatie voor zowel storage als rekenkracht. We versnellen de verhuizing van algemene file en enterprise workloads, en helpen klanten steeds meer met cloud native workloads, Kubernetes en AI.”

De nieuwe innovaties in samenwerking met Microsoft heeft NetApp alvast op een rijtje gezet, en dat zijn:

Azure NetApp Files datastores voor Azure VMware Solution

Applicatie-volumegroep voor SAP HANA

Kleinere 2TiB capaciteit poolgrootte

Grote volumes (tot 500 TiB)

Door de klant beheerde keys

Plaatsing van volume in beschikbaarheidszones en replicatie tussen zones

Nieuwe regio’s: Zuid-Afrika Noord, Zweden Centraal, Qatar (Centraal), Zuid-Korea

Met andere woorden: bredere ondersteuning en meer mogelijkheden voor de gebruiker op het gebied van capaciteit en security. Het genoemde “Bring your own keys”-initiatief was overigens al in februari in Public Preview-vorm beschikbaar.

Spot by NetApp

Naast de eerder uitgelichte samenwerkingen biedt NetApp ook het zogeheten Spot by NetApp voor Azure-gebruikers, dat de kosten van cloudgebruik met behulp van analytics verkleint door middel van automation. “Het snel en betrouwbaar implementeren en gebruiken van applicaties in de cloud is essentieel voor bedrijven “, aldus Haiyan Song, Executive Vice President en General Manager van CloudOps bij NetApp. “Ons uitgebreide Spot by NetApp-portfolio op Microsoft Azure en onze samenwerking met Microsoft biedt klanten wat ze nodig hebben om de applicatie-infrastructuur in de cloud continu te automatiseren en te optimaliseren en de cloudoperatie en kostenefficiëntie te stimuleren. Dit is waar bedrijven behoefte aan hebben, terwijl ze de digitale ervaring leveren die overal wordt verwacht.”

Concreet benoemt NetApp een vijftal innovaties die onlangs de revue zijn gepasseerd:

Spot Eco-ondersteuning voor Azure Savings Plans en alle Azure-accounts, inclusief Pay-as-You-Go, multi-currency account (MCA), enterprise agreement (EA) en cloud solution provider (CSP).

Spot Elastigroup Stateful Node voor Azure

Spot Security-ondersteuning voor Azure

Spot Ocean voor AKS Enterprise-grade serverless engine voor Azure

Spot Ocean voor Apache Spark Azure-ondersteuning

Instaclustr beheerde PostgreSQL op Azure NetApp Files

Lees ook: NetApp en Equinix leveren Bare-Metal-as-a-Service