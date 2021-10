OpenStack Xena is live: meer integraties, minder technical debt

Xena, de nieuwste versie van open-source cloudinfrastructuur OpenStack, is vanaf vandaag beschikbaar.

De update bestaat uit 15.000 aanpassingen die 680 ontwikkelaars gedurende de afgelopen zes maanden bijdroegen. Verbeterde integraties van OpenStack’s applicaties, ondersteuning voor nieuwe hardwarefuncties en code-optimalisering (vermindering van technical debt) zijn drie van de grootste nieuwswaardigheden, aldus de OpenInfra Foundation.

Een open-source cloudinfrastructuur

OpenStack biedt een framework voor het bouwen van clouds. Gebruikmakende organisaties stellen hardware beschikbaar, virtualiseren de hardware en wijzen een besturingssysteem aan om OpenStack-scripts uit te voeren, wat een private cloud-fundament oplevert dat aan de vijf NIST-criteria voor cloud computing voldoet.

Public clouds zijn beschikbaar via toegepitste providers. Keuze onder distro’s is breed; keuze onder applicaties is kosteneffectief, want OpenStack is open-source.

Versie 24

Xena, de vandaag geïntroduceerde update, omvat verbeteringen van functies en integraties van de tientallen open-source applicaties waarmee OpenStack clouds fungeren.

Een voorbeeld daarvan is het vernieuwde samengaan van veelgebruikte applicaties Cyborg en Nova. Nova dient hoofdzakelijk voor het aanmaken van virtuele machines, baremetal servers en system containers. Cyborg dient voor het beheer van server accelerators. Met Xena wordt het mogelijk om servers tijdens het aanmaken via Nova direct van een met Cyborg beheerde accelerator te voorzien.

Het bovengenoemde is een van honderden wisselwerkingen en functies die de release introduceert. De volledige changelog, onderverdeeld per OpenStack-applicatie, vind je hier.