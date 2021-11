‘Microsoft reorganiseert cloud- en AI-business’

Microsoft voert een reorganisatie door binnen zijn cloud- en AI-business en brengt opkomende technologiemarkten onder in nieuwe aparte afdelingen en teams. Dit bericht ZDNet op basis van interne Microsoft e-mails.

Volgens de techsite worden bepaalde opkomende markten binnen de cloud business samengevoegd in nieuwe business units. Doel van deze reorganisatie is het sneller ontwikkelen van deze marktsegmenten.

Nu worden de cloudactiviteiten van Microsoft voor de Amerikaanse overheid, de Azure Space & Mission-business, de telecomactiviteiten in Azure for Operators en de Azure Quantum-business in een nieuwe cloud business unit ondergebracht. Deze business unit krijgt de naam Strategic Missions and Technologies (SMT) en staat onder leiding van voormalig Executive VP Jason Zander van Azure. Jason Zander rapporteert direct aan Microsoft CEO Satya Nadella.

Veranderingen binnen Azure-teams

Als gevolg van het vertrek van Jason Zander bij Azure, zullen ook binnen Azure een aantal veranderingen worden doorgevoerd. Zo wordt het Azure Dedicated Team in het Azure Core Team, dat verantwoordelijk is voor de core-applicaties en de infrastructuur, geschoven. Ook het Azure Global Infrastructure-team zal van het Azure Core-team deel gaan uitmaken.

Nieuw Cloud for Industry and Global Expansion-team

Verder komt er ook een nieuw Cloud for Industry and Global Expansion-team. Het team zal verantwoordelijk zijn voor alle sectorspecifieke cloudplatforms van de techgigant. Daarnaast moet het team ervoor zorgen dat andere softwareleveranciers diensten gaan bouwen op basis van het hele public cloudplatform van Microsoft.