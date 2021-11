AWS optimaliseert tooling voor betere public cloudprestaties

AWS wil klanten meer uit de public cloudomgeving laten halen. Hiervoor introduceert AWS tijdens zijn jaarlijkse re: Invent-evenement nieuwe oplossingen voor metrics en observability die de prestaties van de public cloudomgeving verbeteren. Ook zijn er diverse nieuwe hardware-aankondigingen.

Een aankondiging tijdens re:Invent is een uitgebreidere versie van AWS Compute Optimizer. Deze tool helpt gebruikers met het aanbevelen van de optimale bronnen op basis van de gedraaide workloads. Nieuwe functionaliteit voor de tool zorgt ervoor dat de tool naast deze aanbevelingen ook efficiency meetgegevens over de bronnen afgeeft. Ook zijn er zogenoemde ‘recommendation preferences’ beschikbaar waarmee gebruikers wel of niet eigenschappen kunnen gebruiken die de aanbevelingen versterken. De nieuwe aanbevelingsfunctionaliteit biedt betere infrastructuurmeetgegevens die de kwaliteit van de aanbevolen bronnen voor AWS EC2-instances en Auto Scaling groups moeten verbeteren.

Functionaliteit

AWS Compute Optimizer werkt op basis van het analyseren van historische workloadpatronen. Met behulp van machine learning kunnen de beste bronnen voor iedere workload worden bepaald. De tool helpt gebruikers van de public cloud van AWS met het tegengaan van onnodige infrastructuurkosten door overprovisioning van bronnen, maar ook met het tegengaan van slechte prestaties van applicaties door juist onderprovisioning. De tool AWS Compute Optimzer helpt hiervoor de juiste balans te vinden.

De tool verzamelt data uit bronnen als Amazon Elastic Compute Cloud, AWS Lambda en Amazon Elastic Block Store. De nieuwe recommendation preferences worden gegenereerd uit een historie van 14 dagen van de data van Amazon CloudWatch. Na analyse worden de resultaten en aanbevelingen in een dashboard getoond, zodat beheerders makkelijk inzicht krijgen in eventuele besparingen en mogelijkheden voor het opschroeven van de prestaties.

Upgrade Amazon CloudWatch

Tegelijkertijd met de uitbreiding van AWS Compute Optimizer krijgt ook Amazon CloudWatch een flinke update. De tool krijgt nu de mogelijkheid voor het monitoren van applicaties voor meer inzicht in prestaties en voor het leveren van een betere eindgebruikerservaring. Voor het laatste krijgt de tool meer inzichtsmogelijkheden die verschillende gebruikerservaringen moeten identificeren en begrijpen. Op basis hiervan kunnen de prestaties voor meerdere groepen gebruikers worden verbeterd.

Andere functionaliteit die aan AWS CloudWatch is toegevoegd, omvat onder meer de CloudWatch Evidently-tool die het voor ontwikkelaars makkelijker maakt experimenten en featurebeheer in hun applicatiecode te stoppen. Hiermee kunnen ontwikkelaars nieuwe functionaliteit naar een klein aantal gebruikers uitrollen en testen hoe deze werkt.

Diverse nieuwe hardware-opties

Naast alle tooling, introduceerde AWS tijdens het evenement ook een nieuwe serie van de eigen AWS Graviton 2-processors. Deze processors zijn speciaal ontworpen voor betere prijs-prestatieverhoudingen voor onder meer grafische applicatieworkloads en machine learning.

Verder werden de nieuwe Amazon EC2 G5g instances gepresenteerd. Deze instances zijn voorzien van de nieuwe Graviton 2-processors en Nvidia T4G Tensor Core GPU’s. De instances bieden tot 25 Gbps netwerkbandbreedte en tot 19 Gbps EBS-bandbreedte. De instances zijn vooral geschikt voor het streamen van games, machine learning, het renderen van graphics en autonome voertuigsimulaties.

De Amazon EC2 G5g instances zijn per direct algemeen beschikbaar in diverse abonnementen in de Amazon regio’s US East (N. Virginia), US West (Oregon) en Asia-Pacific (Seoul, Singapore en Tokyo). Ook zijn de nieuwe Amazon EC2 M6a-instances voor algemene workloads nu beschikbaar.