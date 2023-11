AWS introduceert de fysieke thin client Amazon WorkSpaces Thin Client. Deze moet het makkelijker maken toegang te krijgen tot virtuele desktopomgevingen.

De computer is bedoeld voor toegang tot Amazon WorkSpaces, Amazon WorkSpaces Web of Amazon AppStream 2.0. Dit in combinatie met de identiteitsbeheer- en inlogmogelijkheden van Active Directory.

De thin client is geïnspireerd op de Amazon Fire TV Cube-toepassing voor consumenten. Meer specifiek bestaat de thin client uit een kubus-device dat direct is verbonden met een monitor, een toetsenbord, een muis en andere USB-devices. De computer is vooraf geconfigureerd, zodat deze out-of-the-box op alle randapparatuur kan worden aangesloten en geschikt is voor gebruik met één van de virtuele desktopoplossingen van AWS.

Onder de motorkap is de thin client voorzien van veilige ‘secret’, voor een betrouwbare verbinding met één van de (administratieve) virtuele desktopdiensten. Daarnaast heeft de thin client geen interne dataopslag en kan die geen ‘rogue’- applicaties hosten die proberen data weg te sluizen. Dit helpt wanneer werknemers overstappen van een thin client naar door werkgevers verstrekte laptops.

Use cases

Mogelijke use cases voor dergelijke thin clients zijn call centers, werknemers die speciale taken verrichten of in trainingscentra. Andere mogelijkheden volgens AWS zijn bijvoorbeeld tijdelijke toegang tot virtuele desktop-omgevingen. Denk daarbij aan registratie-omgevingen bij grote evenementen of bij disaster response bij grote incidenten.

De Amazon Thin Client is nu leverbaar via de B2B-marktplaats Amazon Business en kost 195 dollar.

Tip: AWS wil 2 miljoen mensen tot AI-specialist opleiden