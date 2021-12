AWS biedt oplossing om mainframes te migreren naar de cloud

AWS introduceert een nieuwe oplossing met de naam AWS Mainframe Modernization. Onderaan de streep komt het neer op het migreren van je mainframe naar de AWS cloud. De AWS Mainframe Modernization oplossing biedt de tools die nodig zijn om mainframe workloads geschikt te maken voor de cloud.

Mainframe workloads kunnen niet zomaar draaien op cloud hardware, daar zijn ze simpelweg niet voor ontworpen. De meeste mainframe workloads maken nog gebruik van Cobalt. Iets wat voor veel bedrijven ook een probleem is, want er zijn niet zoveel ontwikkelaars meer die met Cobalt overweg kunnen. Dat lost AWS nu op, want een van de tools in deze oplossing kan de Mainframe Cobalt workloads omzetten in Java zodat ze op AWS EC2 kunnen draaien.

Uiteindelijk zal AWS Mainframe Modernization de mainframe workloads replatformen en refactoren zodat ze deployed kunnen worden op EC2. Hiermee hoeven bedrijven niet meer hun complete mainframe te herontwikkelen in een nieuw en modern platform. Ze kunnen nu bestaande workloads meenemen naar de cloud en afscheid nemen van deze legacy infrastructuur. Het biedt organisaties de mogelijkheid om in hun eigen tempo een nieuw modern platform te ontwikkelen ter vervanging van hun mainframe, zonder dat ze het mainframe in de lucht hoeven te houden. Dat kan nu ook in de cloud draaien.

Door te focussen op mainframes richt AWS zijn pijlen op grote enterprise organisaties met veel legacy infrastructuur. Veel banken en verzekeraars zitten nog vast aan dit soort mainframes met grote en dure licentie en onderhoudscontracten. Door hier een alternatief voor te bieden kan AWS veel omzet binnenhalen uit sectoren die min of meer vastzitten in hun eigen legacy IT. Zij zullen graag bereid zijn om fors te betalen voor een uitweg uit de nog duurdere lock-in waarin ze nu vastzitten.

