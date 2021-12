AWS opent Local Zones datacenters in Nederland en België

Amazon Web Services heeft vorige week bekendgemaakt wereldwijd 30 nieuwe local zones te openen in de komende twee jaar. Tijdens een gesprek van Techzine met AWS bleek dat er zowel in Nederland als in België Local Zones komen. Daarmee gaat AWS datacenters openen in beide landen.

Met de aankondiging gaat AWS zijn aanwezigheid in veel landen opschroeven. Er zullen in 2022 en in 2023 maar liefst 30 datacenters uit de grond worden gestampt om zogenaamde Local Zones te creëren. Dit bovenop de al geplande nieuwe regio’s en die mogelijk nog aangekondigd gaan worden.

We hebben al eens eerder beschreven wat AWS Local Zones zijn. AWS Local Zones maken het mogelijk om applicaties beschikbaar te maken voor klanten die een lage latency vereisen. Niet elk bedrijf kan nou eenmaal dichtbij een AWS regio gevestigd zijn. Als je kijkt naar de huidige AWS regio’s, dan zijn de dichtstbijzijnde vanuit Nederland en België te vinden in Parijs en Frankfurt. Voor de meeste bedrijven is dat prima. De maximale 20ms is prima te overbruggen. Voor bedrijven met kritieke database-oplossingen of bedrijven die bijvoorbeeld op de beurs handelen telt elke milliseconde. AWS kan echter onmogelijk in elk land een complete regio uit de grond stampen. Daarvoor heeft het local zones bedacht.

Een local zone is een lokaal datacenter, waarin infrastructuur kan worden geplaatst die zo’n lage latency vereist. Het is dus niet de bedoeling om de complete infrastructuur in zo’n local zone te plaatsen. Daarom biedt AWS maar een beperkt aantal services aan in een local zone. Daarnaast ligt het prijspunt van een local zone hoger dan bij een regio. Doordat zo’n local zone kleiner is, voor AWS-begrippen, zijn de local zones ook afhankelijk van een regio die in de buurt is gelegen. Waarschijnlijk zal de Local Zone die rond Amsterdam komt afhankelijk worden van de Frankfurt regio, terwijl die in België waarschijnlijk aan de regio in Parijs wordt gekoppeld.

Wanneer de Local Zones precies beschikbaar komen is onduidelijk. Het zal ergens in de komende 24 maanden gebeuren. Wel kunnen we hieruit concluderen dat de kans enorm klein is dat AWS nog ooit volwaardige regio’s zal openen in Nederland en België.