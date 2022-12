Atos kiest Amazon Web Services (AWS) als belangrijkste partner voor de cloudmigraties van klanten.

De Franse IT-gigant sloot een vijfjarige overeenkomst met AWS. Atos gaat AWS gebruiken voor infrastructuurdiensten, DevOps en machine learning-initiatieven.

Volgens Atos kunnen grote infrastructuurklanten als gevolg van de samenwerking sneller naar de cloud migreren. De financiële details van de overeenkomst werden niet bekendgemaakt.

AWS en Atos

Atos verwacht dat het partnerschap meer schaalbaarheid, cybersecurity en besparingen oplevert. De organisatie gebruikt meerdere diensten van AWS, waaronder S3, EC2 en Lambda, het serverless computing-aanbod.

Daarnaast krijgen Atos en klanten toegang tot het AWS Partner Network (APN), een aanbod van diverse trainingen, best practices, marktonderzoeken, evenementen en certificeringen.

Volgens co-CEO Nourdine Bihmane moet de samenwerking Atos “terug in het spel” krijgen. Wat cloudmigraties betreft loopt de organisatie achter op branchegenoten.

Sterke boodschap

“Dit is een sterke boodschap aan onze teams”, vertelde Bihmane. “De toekomst wordt gemaakt met ‘hyperscalers’. We moeten onze diensten ontwikkelen rond hun platforms — niet alleen in onze datacenters.”

De koers van Atos is de afgelopen twaalf maanden met meer dan 70 procent gedaald. Het bedrijf probeert het vertrouwen van investeerders terug te winnen door op te splitsen in twee aparte organisaties.

