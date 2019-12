AWS straks in elke grote stad dominant met local zones

Bij Amazon Web Services (AWS) houden ze niet van stilzitten. Naast het introduceren van de ene na de andere clouddienst, zitten ze ook niet stil met hun infrastructuurplanning. De introductie van local zones zat verstopt in de drie uur durende keynote van Andy Jassy tijdens AWS re:Invent. Het is echter een voorbode van de volgende dominante ontwikkeling.

Met AWS Local Zones gaat Amazon Web Services zijn netwerk de komende jaren fors uitbreiden. Wat AWS doet met zo’n local zone is de latency tussen de klant en de AWS-workloads verkleinen. Het obstakel van rekenkracht, geheugen en opslag is al enkele jaren verleden tijd. De cloud is zo schaalbaar dat je duizenden of zelfs tienduizenden machines kan opstarten met één druk op de knop. Het obstakel wat ze niet zomaar weg kunnen nemen is de snelheid van het licht, het licht dat door de glasvezelkabel heen schiet. Dat is de beperkende factor tussen de klant en de dichtstbijzijnde AWS regio. Plus een eventuele connectie met de provider van de klant. Ook dat kan een obstakel zijn, waarover later meer.

Afstand kleiner maken tot de klant

Als de snelheid van het licht de beperkende factor is, zeker als we praten over latency, dan is de oplossing het verkleinen van de afstand naar de klant. Dat is wat AWS gaat doen met local zones. Ze bouwen een datacenter in een stad waar ze momenteel geen regio hebben en noemen dat vervolgens een local zone. Mocht je als bedrijf gevestigd zijn in een stad waar AWS al een regio heeft, dan heb je eigenlijk al een local zone. Technisch is er geen verschil om die latency te verlagen, het gaat echt om de afstand.

“Local zones zijn uitermate geschikt voor workloads met single digit latency”

De eerste stad met een local zone is Los Angeles, een echte metropool met genoeg potentie voor Amazon om dit nieuwe product uit te proberen. Momenteel is de local zone alleen beschikbaar op uitnodiging en in preview. Wat nu precies het doel is van die local zones en wat we kunnen verwachten hebben we voor je uitgezocht in een interview met AWS Director and Technical Advisor, Joshua Burgin.

Welke workloads zijn geschikt voor een local zone?

We spraken met Burgin over de introductie van local zones en wat voor soort workload we gaan zien in een local zone. Burgin stelt: “Local zones zijn uitermate geschikt voor workloads met single digit latency”. Waarmee hij doelt op een latency van minder dan 10 milliseconde. Een goed voorbeeld hiervan zijn creatieve mensen die video’s willen bewerken en renderen in de cloud, iets wat in Hollywood (Los Angeles) veel gebeurt. Ook het draaien van gameservers voor multiplayer gaming is in een local zone prettiger. De latency is lager, waardoor de gamer de beste ervaring krijgt. Zeker als er ook nog VR of AR bij komt kijken.

Ontwikkelingen op het gebied van de unified workspace kunnen flink profiteren van een dergelijke local zone. Iets waar we de komende jaren nog veel over gaan horen.

Burgin stelt ook dat lokale bedrijven die geen eigen datacenter meer willen profijt kunnen hebben van zo’n local zone. In principe kunnen ze nu al alles naar de cloud verplaatsen en in een AWS regio zetten, maar als ze bedrijfsprocessen hebben die afhankelijk zijn van low latency kan dat middels een local zone. Het kan zelfs nog worden gecombineerd met AWS Outposts. Hierbij wordt een rack met AWS-hardware bij de klant geïnstalleerd, bijvoorbeeld om bepaalde data te cachen, en de rest naar de local zone verplaatst. Op die manier kan bijvoorbeeld realtime analytics gedaan worden om bedrijfsprocessen te monitoren. Een bedrijf is dan weliswaar niet volledig van zijn eigen datacenter af, maar dat ene rack wordt volledig door AWS onderhouden en beheerd.

“Een local zone kan het beste vergeleken worden met een availability zone binnen een regio.”

De verschillen tussen een regio en een local zone

We vroegen aan Burgin wat nu precies het verschil is tussen een regio en de local zones. Vooral technisch kan dit voor bedrijven de doorslag geven, of juist niet. Burgin stelt: “Een local zone kan het beste vergeleken worden met een availability zone binnen een regio.” Een local zone bevindt zich namelijk altijd binnen een acceptabele afstand van een regio, waar die uiteindelijk deels van afhankelijk is. Een local zone beschikt net als elk datacenter over redundantie in de vorm van stroom, connectiviteit, compute, etc. Als klanten de AWS best practices volgen bij het bouwen van een oplossing is de kans op downtime dan ook zeer laag. Wat een local zone echter niet heeft is een availability zone. Als om wat voor reden dan ook het hele datacenter onderuit gaat waarin de local zone zich bevindt, dan is de fallback de AWS regio. Daarmee kunnen bepaalde processen wel door blijven draaien, maar de latency zal daarbij altijd een stukje hoger zijn.

Burgin vermeldt daarbij meteen duidelijk dat AWS alle beschikbare technologie die het de afgelopen jaren heeft ontwikkeld inzet om downtime te voorkomen. Zowel de technologie in de regio’s als de technologie die het voor Outpost heeft ontwikkeld wordt toegepast om storingen te voorkomen. De focus op een goede uptime en de garanties die AWS per service biedt, blijven dan ook gewoon staan.

Aanbod en prijskaartje van een local zone

Binnen een local zone zijn nieuwe AWS-diensten beschikbaar. AWS kiest ervoor om een beperkt portfolio aan te bieden in een local zone. Op dit moment gaat het vooral om compute, storage en database services. Wel verwacht AWS dat er nog wat diensten bij gaan komen. Daarnaast is het mogelijk om direct te koppelen met een AWS regio waar andere workloads van het bedrijf draaien.

De kosten voor een local zone liggen iets hoger dan bij een regio. Exacte prijzen zijn nog niet bekend, maar Burgin stelde dat AWS kijkt naar de kosten en vervolgens naar hoe scherp ze het kunnen aanbieden. Op de vraag of de prijzen tussen local zones straks zullen verschillen, liet hij weten dat dit voor de hand ligt. Bij de verschillende regio’s is dat immers ook het geval. De ene regio is duurder dan de andere, dat geldt ook voor local zones.

Hoe dominant gaat AWS worden met local zones?

We hadden redelijk wat vragen over de visie achter de local zones, maar hier viel Burgin toch wat stil. Bij AWS is duidelijk afgesproken dat er niet gesproken mag worden over ambities en infrastructuurplanning. Feit is echter dat edge computing heel groot gaat worden, daar hebben verschillende bedrijven ons al van overtuigd. Als straks alles verbonden wordt aan het internet, wat nu nog passief is, dan is er flink wat rekenkracht nodig bij bedrijven. Zij hebben echter geen zin om allemaal een compleet datacenter in huis te halen en dan kan zo’n local zone nog weleens heel handig zijn.

Andere bedrijven zijn al druk bezig met het opzetten van kleinere datacenters rond grote steden, voornamelijk in de Verenigde Staten en Europa. Het doel is om daar vooral low latency-oplossingen aan te bieden. Tot op heden hadden die bedrijven geen last van de grote hyperscalers als AWS, Google en Microsoft. AWS is nu de eerste die daar verandering in brengt. De verwachtingen zijn heel hoog, dat liet Burgin ons ook weten. Hij liet ook weten dat AWS Outposts sinds begin december beschikbaar is en dat de on-premise oplossing van AWS bovenverwachting presteert. Een on premise-oplossing die door AWS wordt onderhouden en beheerd, zulke local zones zijn enorm in trek. De vraag is dan ook hoe snel AWS het aantal local zones gaat uitbreiden. Hierover wilde hij geen uitspraken doen, behalve de standaard uitspraak dat AWS altijd kijkt naar “customer demand”. Als veel klanten vragen om een local zone in Amsterdam, dan komt er een local zone in Amsterdam. Komt er veel vraag vanuit Maastricht, Luxemburg of Sicilië, dan komt de local zone daar. Zolang het maar technisch haalbaar is.

Local zone is weliswaar in preview, de oplossing niet

Toen AWS vorig jaar AWS Outposts aankondigde, was de hardware, software en overall technologie nog in ontwikkeling. Die is nu af en nu komt het product uit preview en breed beschikbaar. De local zone is nu ook in preview, waarmee de benodigde technologie voor een local zone gewoon af is. In dit geval moet AWS vooral kijken hoeveel vraag er is. Nu de eerste local zone beschikbaar is, gaan grote bedrijven vanzelf aan AWS trekken voor meer local zones. Op basis van die feedback gaan ze andere locaties uitkiezen. Dat kan vervolgens erg snel gaan.

We vermoeden namelijk dat ze niet voor elke local zone een eigen datacenter gaan bouwen, maar dat ze ook tevreden zijn als een ruimte kunnen huren in bestaande datacenters die hun infrastructuur op orde hebben. Als dat niet het geval is, zullen ze wel zelf moeten bouwen. In theorie zou AWS het komende jaar eenvoudig tientallen tot honderden local zones kunnen openen en ineens ontzettend dominant kunnen worden met edge datacenters. De local zones zouden daarmee weleens een gevaar kunnen zijn voor lokale spelers.

Landelijke low latency via Wavelength

Met een local zone kan AWS op dit moment alleen low latency bieden in de stad waar het datacenter is gevestigd. Wat nou als je als bedrijf overal low latency nodig hebt? Ook daarvoor heeft AWS een oplossing bedacht. Die zal beschikbaar komen in de Verenigde Staten, een groot deel van Europa, Zuid-Korea en Japan. AWS gaat samenwerken met vier telecomproviders om AWS Wavelength aan te bieden. Hiermee kunnen ze low latency bieden via 5G, zodra dit is uitgerold.

In de Verenigde Staten werkt AWS samen met Verizon en in Europa met Vodafone. De klant verbindt via 5G met het telecomnetwerk en door de nieuwe banden en 5G-technologie is er direct een low latency verbinding met het netwerk van de telecomprovider. Vervolgen plaatst AWS speciale hardware, die gebaseerd is op Outposts, in het netwerk van de telecomprovider. Daarop kunnen de workloads van klanten direct worden uitgevoerd, waardoor er overal low latency kan worden aangeboden.

Dit product gaat nog een paar stappen verder, en zal waarschijnlijk nog iets kostbaarder worden. Het biedt echter wel een oplossing voor mobiele oplossingen die low latency vereisen. Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto’s, drones of zelfrijdende treinen. Die hebben straks allemaal een low latency oplossing nodig. Wavelength wordt eigenlijk de overtreffende trap van local zones, maar wordt zoals gezegd nog wat duurder en de beschikbaarheid laat waarschijnlijk wat langer op zich wachten.