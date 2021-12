Basware verstevigt focus op integratiepartners met trainingsdienst

Basware introduceert Sound Boarding Service, een trainingsprogramma voor ervaren integratiepartners. De introductie geldt als onderstreping van een groeiende focus op een partnernetwerk.

Basware ontwikkelt automatiseringsoplossing voor purchase-to-pay-processen (P2P). Daaronder verstaan we bijvoorbeeld de betalings- en administratieprocessen na de aankoop van een product of dienst. Denk aan de automatisering debiteuren- en crediteurenbeheer en financieel management.

Purchase-to-pay-automatisering is bijzonder interessant voor bedrijven die reeds met een ERP-systeem werken. Financiële processen zijn immers niet te automatiseren wanneer de financiële data ontbreekt. Basware wordt regelmatig ingezet als aanvulling op ERP-systemen, waaronder de platformen van SAP, Oracle en Microsoft.

De mogelijkheid om de technologie van Basware in dergelijke systemen te integreren is net zo belangrijk als de technologie zelf. Daarom investeert Basware in integratiepartners, de ontwikkeling van open API’s en klaargemaakte koppelingen met grote ERP-systemen.

Verschuiving naar integratienetwerk

Basware spreekt zich in de afgelopen maanden steeds vaker uit over een focus op integratiepartners. De organisatie stelt dat het technologische landschap te snel verandert om volledig van klaargemaakte integraties af te kunnen hangen. Vandaar investeert Basware in bedrijven die de integratie van Basware in de systemen van klanten als dienst verlenen.

De nu gelanceerde Sound Boarding Service is de meest recente investering. Het omvat een trainingsprogramma voor erkende partners. Zij worden op aanvraag gekoppeld aan een technische expert van Basware om plannen en ideeën over nieuwe integraties uit te wisselen. De expert voorziet in persoonlijke feedback, denkt mee over het ontwerp en controleert het resultaat van een project.

De technische expert behoort tot het gelijktijdig geïntroduceerde ‘Partner Center of Excellence’-team. Basware richtte de afdeling op om meer ondersteuning te bieden aan bestaande partners. Het initiatief volgt het ‘Onboarding Program’ op, een trainingsdienst voor nieuwe partners die eerder dit jaar werd gelanceerd. In tegenstelling tot het ‘Onboarding Program’ moeit het ‘Partner Center of Excellence’ zich uitsluitend met de training van ervaren partners.