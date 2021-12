Sage neemt Brightpearl over, voegt ERP en CRM aan portfolio toe

Sage neemt Brightpearl over. Brightpearl ontwikkelt een retail management softwareplatform. Daaronder vallen ERP- en CRM-oplossingen voor retailers. Met de overname hoopt Sage zijn financiële softwareaanbod te versterken.

Sage betaalt 299 miljoen dollar (265 miljoen euro) voor de overname. Sage koopt Brightpearl om de inzetbaarheid van zijn software voor middenbedrijven (Sage Intacct) te verbreden en versterken. Sage Intacct wordt door accountants en administrateurs gebruikt om financiële diensten aan organisaties te verlenen. Op dit moment telt de software drie aandachtsgebieden.

Intacct Planning helpt met analyseren en forecasten voor het maken van financiële planningen. Interactive Visual Explorer stelt accountants en administrateurs in staat om klanten en afdelingen van visuele, begrijpelijke dashboards te voorzien met inzichten die ondersteunen bij strategische beslissingen. Intacct Construction combineert de eerdergenoemde pijlers en vult aan met toegespitste tools voor dienstverlening aan bouwbedrijven.

Na de overname

Met de overname van Brightpearl slaat Sage de richting van Intacct Construction in. Ditmaal met een focus op de retail in plaats van de bouw. Het is mogelijk dat de overname zich in een volledig nieuwe suite uitdrukt, bijvoorbeeld ‘Intacct Retail’. De kans dat Brightpearl onder zijn eigen vlag vervolgt is daarentegen net zo goed aanwezig.

We weten dat Brightpearl met Intacct wordt geïntegreerd. Meer is op dit moment onbekend. De tijd moet uitwijzen wat de samenkomst voor eindgebruikers betekent.

