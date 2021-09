Kan een ERP-pakket een Formule 1 race beslissen?

IFS is sinds 2019 aan boord bij het Formule 1-team dat sinds dit jaar door het leven gaat als Aston Martin Cognizant Formula One Team. Wat is de meerwaarde van een goed ERP-systeem in deze sport? Wij vroegen het Oliver Pilgerstorfer, de CMO van IFS.

Bij het horen van de term ERP gaat je hartslag waarschijnlijk niet meteen omhoog. Althans, niet omdat je het associeert met iets spannends, waar je een stoot positieve energie en adrenaline van krijgt. Waarschijnlijk zal de stijging in de hartslag eerder komen vanwege de hoofdpijn die ERP-projecten regelmatig opleveren. In een Formule 1-team speelt het echter ook een belangrijke rol. Sterker nog, met de komst van de zogeheten cost cap dit jaar, wordt de rol ervan alleen nog maar groter. Aangezien het in de Formule 1 om zeer kleine marges gaat, zou het juiste ERP-systeem zomaar eens voor net dat ene procentje extra kunnen zorgen.

Het roer om

Voor we ingaan op waar Aston Martin Cognizant het ERP-systeem van IFS voor gebruikt, eerst even een korte ontstaansgeschiedenis van het Formule 1-team. Het huidige Aston Martin Cognizant is de opvolger van de opvallende roze wagens die de afgelopen jaren over de circuits reden. De auto’s van Force India en later Racing Point dus. Dat team was niet in een al te beste staat, tot Lawrence Stroll, de vader van een van de huidige rijders van het team, Lance Stroll het in 2018 overnam. Sinds dit jaar is Aston Martin ingestapt, wat ervoor gezorgd heeft dat de roze kleur plaats heeft gemaakt voor ‘ouderwets’ Aston Martin Racing Green.

Vanaf het begin van de overname door Stroll, was het duidelijk dat er stevige investeringen gedaan moesten worden. Het team zelf was relatief klein, met zo’n 400 mensen, maar ook de IT-omgeving was niet best. Er was bijvoorbeeld geen volledig ERP-systeem aanwezig. Voor het bij elkaar krijgen van de onderdelen voor het bouwen van de wagens, maar ook voor zaken zoals reserveonderdelen, werd vooral gebruikgemaakt van Excel en de telefoon, geeft Pilgerstorfer aan. Vandaar dat IFS in 2019 aan boord kwam, als technologieleverancier en als sponsor (het logo op de wagens).

Waarom IFS?

Bij de zoektocht naar een ERP-systeem, heeft het Formule 1-team dat nu Aston Martin Cognizant heet naar meerdere aanbieders gekeken. Het was zeker niet zo dat het team automatisch voor IFS koos, geeft Pilgerstorfer aan. Dat zou je wellicht wel verwachten, bij een overeenkomst waarbij er een waarde-uitwisseling is zoals tussen Aston Martin Cognizant en IFS: de een de technologie, de andere de exposure. Maar het Formule 1-team heeft na meerdere partijen bekeken te hebben, voor IFS gekozen vanwege de kwaliteit van het platform, verzekert Pilgerstorfer ons.

Een belangrijke reden om voor IFS te kiezen, is dat IFS zich vooral in enkele specifieke industrieën specialiseert. Automotive is er eentje van. Dat betekent dat het mogelijk is om standaard een op die industrie gericht ERP-pakket af te nemen. In het geval van Aston Martin Cognizant is dat IFS Apps 10 geworden. Volgens Pilgerstorfer waren er weinig tot geen specifieke aanpassingen nodig om het voor het team goed te laten functioneren. Dat is uiteraard belangrijk en zeker een voordeel van een verticaal gericht pakket. Je kunt nu immers veel sneller updaten en min of meer evergreen blijven.

Aston Martin Cognizant draait dus niet de allernieuwste versie van het aanbod van IFS. Dat is IFS Cloud, maar dat was ten tijde van de beslissing nog niet beschikbaar. Het team draait IFS Apps 10 overigens wel gewoon in Microsoft Azure. Een eventuele overstap naar de volgende generatie, die dus niet IFS Apps 11 heet, maar IFS Cloud, zou in de toekomst geen noemenswaardige problemen op moeten leveren. De schaalbaarheid van Apps 10 op Azure zorgt er nu al wel voor dat het de investeringen in het team kan bijhouden. Zo is het team van zo’n 250 inmiddels al richting zo’n 700 mensen gegroeid.

ERP is overigens maar een onderdeel van IFS Applications (en opvolger IFS Cloud). Daarnaast is het ook in te zetten voor Enterprise Asset Management, inclusief Field Service Management. Verder zitten er specifieke IoT-componenten in en maakt CRM onderdeel uit van het platform. Voor zover wij het hebben begrepen, is het vooral het ERP-gedeelte dat Aston Martin Cognizant gebruikt.

Hoe gebruikt Aston Martin Cognizant IFS?

Zonder twijfel de belangrijkste reden voor het Aston Martin Cognizant Formule One Team om een ERP-pakket te gaan gebruiken, was om het bouwproces van de auto veel beter te kunnen beheren. Het gaat dan niet alleen om het initieel in elkaar zetten van de bolides overigens. Ook op het gebied van reserveonderdelen is inzage en beheer belangrijk.

Het belang van de projectgerichte benadering van het IFS Apps-platform moeten we verder ook niet onderschatten, geeft Pilgerstorfer aan. Waar veel ERP-pakketten het kostenplaatje als vertrekpunt hebben, werkt IFS vanuit het project. Dat levert vooral voor klanten die iets fabriceren of anderszins maken een betere manier van werken op. In de maakindustrie werk je vaak met heel veel leveranciers van onderdelen voor de producten die je maakt. Per project heb je een planning, waarbij de levering van de onderdelen soms erg nauw luistert. Dan is het prettig als het optimaliseren van het project het startpunt is, niet het kostenplaatje.

Het belang van de projectgebaseerde benadering horen we overigens niet alleen van IFS zelf. We hebben in de afgelopen jaren ook al veel IFS-klanten gesproken. Min of meer unaniem komt deze eigenschap uit de bus als voornaamste reden om IFS te gebruiken.

Belang ERP neemt toe met introductie cost cap

Sinds dit jaar heeft de FIA een zogeheten cost cap per team ingesteld. Dat is het bedrag dat een team mag uitgeven om de wagens te bouwen en gedurende het jaar door te ontwikkelen. Dit jaar ligt dat bedrag op 145 miljoen dollar, volgend jaar wordt het 140 miljoen, het jaar erna 135 miljoen. Ga je eroverheen, dan volgen er sancties.

Een cost cap maakt het nut van een goed functionerend ERP-systeem op twee manieren groter dan het al was. Allereerst kun je heel snel aantonen of je binnen de gestelde grenzen bent gebleven. Dat wil zeggen, je kunt met een druk op de knop bewijs leveren. Interessanter is wat ons betreft dat het met de juiste inzet van ERP ook mogelijk is om heel gedetailleerd en voorspellend te kunnen zien wat de ruimte binnen de cost cap nog is in een seizoen. Je kunt bij wijze van spreken het rulebook van de FIA pakken en dat aan het platform toevoegen.

Als het gaat om kosten die je maakt als Formule 1-team, dan gaat het niet alleen om eventuele onderdelen. De wagens worden gedurende het seizoen continu doorontwikkeld. Daar zijn ook de nodige kosten aan verbonden. Als je op voorhand weet wat de ruimte is in het budget, kun je daar ook beter op sturen.

Naast de wagens ook de fabriek

Met de groei van het Aston Martin Cognizant Formula One Team kwam er ook de noodzaak voor een grotere fabriek. De huidige fabriek vlakbij Silverstone gaat tegen de vlakte, ernaast bouwt men de nieuwe. Het terrein van de oude fabriek zal dan het parkeerterrein worden. Ook voor de bouw van de nieuwe fabriek kan Aston Martin Cognizant de software van IFS inzetten. Het toeval wil namelijk dat ook de bouw een belangrijke markt is voor IFS.

Wint ERP races voor je?

Gevraagd naar de rol die software zoals die van IFS speelt in het uiteindelijke resultaat van het Aston Martin Cognizant-team, geeft Pilgerstorfer aan dat je die niet moet onderschatten. Hij durft dan ook best te zeggen dat de prestaties van het team beter zijn dan voorheen door de inzet van IFS Apps. Hij wijst hier vooral nogmaals op de specifieke expertise van IFS in de automotive-industrie. Die hebben andere partijen eenvoudigweg niet. IFS kan meer bieden op dat vlak.

Let wel, Pilgerstorfer wil hier zeker niet claimen dat IFS alle credits verdient voor een eventueel succes van Aston Martin Cognizant in de Formule 1. Uiteindelijk geven de prestaties van het team zelf de doorslag. IFS kan helpen met het aanleveren van weliswaar belangrijke data en slimme software, maar uiteindelijk moet het team het toch doen. Vooralsnog heeft Aston Martin Cognizant nog geen races gewonnen overigens (Sebastian Vettel is wel al een keer tweede geworden). Racing Point heeft vorig jaar al wel de Russische GP gewonnen. Wellicht dat een van de coureurs van het Aston Martin Cognizant Formula One Team komend weekend op Zandvoort gaat verrassen.