Lenovo biedt binnen zijn TruScale IaaS-model nu ook een Edge AI-portfolio van oplossingen en toepassingen. Hierin vinden bedrijven makkelijke AI-toepassen voor hun remote omgevingen en -oplossingen voor het gebruik van AI-applicaties aan de rand van hun netwerken.

Meer specifiek zorgt het nieuwe Edge AI-portfolio binnen het Lenovo IaaS-model ervoor dat bedrijven krachtige edge computing-toepassingen en op AI-gebaseerde inzichten kunnen uitrollen en verkrijgen op de plek waar de (bedrijfs)data wordt gecreëerd. Het pay-as-you-go Lenovo TruScale IaaS-model zorgt er hierbij voor dat bedrijven zo goedkoop mogelijk toegang krijgen tot zeer geavanceerde datacenter-infrastructuur, Edge AI-hardware en bijbehorende diensten. Dit zonder dat investering vooraf nodig zijn.

Het nieuwe Lenovo TruScale Edge AI-portfolio werkt samen met het eigen AI Innovators-programma voor het ontwikkelen van nieuwe, voor AI geschikte, technologie.

Introductie ThinkEdge SE455 V3-server

Lenovo introduceert met de komst van het TruScale Edge AI-portfolio ook een eerste server die specifiek voor deze toepassingen is ontwikkeld; de Lenovo ThinkEdge SE455 V3. Volgens de leverancier de krachtigste server die AI-workloads in edge-omgevingen -op schaal- kan ondersteunen, die momenteel beschikbaar is. De server heeft hiervoor onder de motorkap een AMD EPYC 8004-processor voor het leveren van maximale prestaties aan boord.

In de nabije toekomst krijgt het hardware portfolio binnen de Lenovo Edge AI-toepassingen ook technologie van onder meer Intel, NVIDIA, Qualcomm, zoals de Qualcomm A1 100 AI inference accelerator.

Hiermee moeten dan meer mogelijkheden komen voor onder andere computer vision, audioherkenning, voorspellingen, security en virtuele assistenten die in ieder marktsegment kunnen worden toegepast.

Lees ook: Edge computing kan niet zonder device management