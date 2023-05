Pegasystems heeft Pega Process Mining aangekondigd. Met de nieuwe mogelijkheden kunnen bedrijven suggesties ontvangen om efficiënter te werken. Hiermee bewandelt Pega hetzelfde pad dat concurrent Appian heeft gekozen.

Pega belooft met het process mining-platform om knelpunten bij organisaties weg te nemen. Het gevolg: “hogere productiviteit, minder kosten en betere ervaringen.”

Intuïtief en generatief

Het Pega Process Mining gaat als volgt te werk: het modelleert bedrijfsprocessen op basis van data logs en analyseert ze door middel van “AI en speciale algoritmes”. Pega stipt hierbij aan dat aan expertise heeft gewonnen door de overname van Everflow in 2022. Vervolgens krijgen gebruikers de data te zien in een intuïtief werkend dashboard, waar geen opleiding tot data-analist voor nodig zou moeten zijn.

De tool kan krachtiger worden door de API-koppeling met generatieve AI-modellen, zo stelt Pega. Op die manier wordt het nog makkelijker om data te analyseren: denk aan het vragen aan ChatGPT hoe het komt dat de onboarding van klanten stroef verloopt of het achterblijven van verkoopcijfers in een bepaald gebied. Dit alles vat Pega samen als de visie om een autonomous enterprise te worden, waar automatisering veel werk wegneemt en de bestaande arbeid versimpelt.

Deze functionaliteiten integreert Pega in het bestaande Pega Platform.

Waarom process mining?

Process mining is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. De data-explosie die teweeg is gebracht door de wereldwijde digitalisering heeft nog geen einde in zicht. Hierdoor zijn ook bedrijfsprocessen steeds meer digitaal inzichtelijk geworden. Met process mining proberen organisaties te doorgronden waar processen verbeterd kunnen worden om voor zoveel mogelijk situaties geschikt te zijn. De toepassingen zijn nagenoeg eindeloos, van het afhandelen van baggage op Schiphol tot het verkoopproces van een webwinkel. De optimalisering van deze processen kan ontelbare uren en euro’s schelen per jaar. In 2017 schreven we al uitgebreid over de discipline van process mining, die zijn origines kent in universiteiten in Duitsland en Nederland.

Appian, dat zichzelf een “aartsrivaal” noemt van Pega, stapte al eerder in deze discipline. Het nam Lana Labs over, een specialist op het gebied van toegankelijkheid omtrent process mining. Recent stipte Appian aan dat bedrijven meer begeleiding nodig hebben om process mining te vergemakkelijken. De oplossing: het eigen Insight to Action-programma. Een halve maand geleden kwam Appian hiermee, maar het heeft dus niet lang geduurd voordat we een nieuwe speler ten tonele zagen verschijnen.

Pega en Appian zijn niet zonder reden aartsrivalen. Een jarenlange rechtszaak over het stelen van bedrijfsgeheimen door Pega leverde een schadeclaim op van 2 miljard dollar vanuit Appian. De partijen hebben vanzelfsprekend elk hun eigen verhaal hierover te vertellen, maar het geeft de beslissing van Pega om te gaan concurreren met Appian in deze arena een extra dimensie.