‘Nederlands inSided voor 75 miljoen euro in handen van Gainsight’

Het Amerikaanse Gainsight heeft onlangs zijn Nederlandse branchegenoot inSided uit Amsterdam overgenomen. Beide partijen houden zich bezig met klanttevredenheidsystemen.

In de verkoopdeal hebben de investeringsmaatschappijen van inSided hun aandelen aan Gainsight verkocht. Over de verkoop zijn officieel geen mededelingen gedaan, maar ingewijden stellen het overnamebedrag op rond de 75 miljoen euro.

Sociale platforms voor klantentevredenheid

Met de overname van inSided krijgt Gainsight een specialist op het gebied van klantentevredenheidssystemen in handen. Met deze systemen kunnen bedrijven de tevredenheid van hun klanten in de gaten houden, stimuleren of bijsturen. InSided is gespecialiseerd in sociale platforms waarmee klanten elkaar kunnen helpen en zo een community vormen. Hierdoor kan ook weer de ‘churn’ worden beperkt.

Meer kans op Amerikaanse markt

De overname door de Amerikaanse branchegenoot moet volgens inSided het bedrijf meer mogelijkheden geven op de Amerikaanse markt. Dit is juist de markt waar het Amsterdamse bedrijf de meeste omzet draait. Daarnaast was inSided al sinds het derde kwartaal van vorig jaar op zoek naar een koper en met Gainsight werd al goed samengewerkt.