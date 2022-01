Lucidworks introduceert Saas-zoekfunctionaliteit voor applicaties

Lucidworks heeft onlangs zijn cloudgebaseerde zoekplatform Springboard gelanceerd. Via dit platform kunnen ontwikkelaars eenvoudig oplossingen voor zoekfunctionaliteit toevoegen aan applicaties en websites.

Met het cloudgebaseerde Springboard-platform wil Lucidworks het voor ontwikkelaars makkelijker maken zoekfunctionaliteit toe te voegen aan applicaties en websites. Vanwege de SaaS-constructie voor de zoekfunctionaliteit, hoeven ontwikkelaars zich geen zorgen te maken over de onderliggende infrastructuur. Bovendien kunnen zij zonder het gebruik van code deze functionaliteit toevoegen aan hun applicaties of websites.

Basis voor verschillende zoekoplossingen

Het Springboard-platform moet straks het uitgagspunt worden van verschillende zoekfunctionaliteitoplossingen die ontwikkelaars naar eigen idee kunnen gebruiken. Als eerste oplossing komt via Springboard de tool Connected Search beschikbaar. Deze tool, nu nog in beta, stelt bedrijven in staat in hun websites een zoekbalk te integreren voor het vinden van bijvoorbeeld productinformatie. De tool gebruikt deep learning-algoritmes die voor gebruikers automatisch de zoekresultaten personaliseren.

Bedrijven kunnen zelf de zoekresultaten nog aanpassen op basis van bijvoorbeeld belangrijkheid. Verder biedt de tool een analytics dashboard waarmee bedrijven hun zoekpagina’s kunnen optimaliseren.

Een andere zoekoplossing die binnenkort via het cloudgebaseerde zoekplatform beschikbaar komt, is Connected Service. Deze tool is vooral geschikt voor het ondersteunen van klanten en maakt het ook makkelijker zoekfunctionaliteit toe te voegen aan kennisbanken. Verder wil Lucidworks de tool Connected Commerce voor e-commercetoepassingen aan het platform toevoegen.

Updates voor Fusion

Naast de introductie van het Springboard-platform, heeft Lucidworks ook enkele updates aangekondigd van zijn standaardoplossing Fusion. Fusion is een tool dat bijvoorbeeld marketeers helpt met het ontdekken van de beste berichten en content voor individuele prospects. Dit op basis van zoek- en klikgedrag.