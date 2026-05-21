Scale Computing lanceert SC//Connect SD-WAN met SASE

Scale Computing heeft SC//Connect aangekondigd, een cloud-beheerde SD-WAN-oplossing met geïntegreerde SASE-beveiligingsdiensten. Het product is bedoeld voor multi-site organisaties, inclusief hun vestigingen en thuiswerkers. SC//Connect combineert intelligente verkeerssturing, multi-link-veerkracht en gecentraliseerd beveiligingsbeheer in één platform. Het doel isom traditionele VPN’s en gefragmenteerde netwerktools te vervangen.

Het aanbod is bedoeld voor operators met meerdere locaties, maar ook bedrijven met één locatie en gebruikers op afstand. Het kan de wensen vervullen van partijen die veerkrachtige connectiviteit vereisen zonder de complexiteit van traditionele netwerkstacks. Een belangrijk doel hierbij is om klanten te ontlasten van ’tool sprawl’, een veelvoorkomend probleem in allerlei IT-contexten, maar dat met name schadelijk is voor de dagelijkse infrastructuuractiviteiten.

De nieuwe oplossing van Scale Computing boorduurt voort op een bestaand productportfolio dat edge computing, beheerde netwerkdiensten en orkestratiesoftware omvat.

Wat SC//Connect biedt

SC//Connect maakt gebruik van meerdere breedbandverbindingen met geautomatiseerde failover om locaties online te houden. Dit ter vervanging van opstellingen met één verbinding die organisaties kwetsbaar maken voor downtime. Applicatiebewuste traffic steering geeft prioriteit aan workloads op basis van hun vereisten. Denk daarbij aan AI-toepassingen die erg latency-gevoelig zijn versus logs die verzameld worden en niet direct beschikbaar hoeven te zijn op een centrale locatie. In tegenstelling tot verouderde VPN-architecturen verwijdert de cloud-native aanpak hardware-bottlenecks die doorgaans de gebruikerservaring verslechteren, zo stelt Scale Computing.

“We stellen wereldwijde organisaties van elke omvang in staat om af te stappen van een wildgroei aan tools en over te stappen op een uniforme, verbeterde netwerkervaring die ervoor zorgt dat hun kritieke applicaties altijd goed presteren, toegankelijk en veerkrachtig zijn, zonder extra operationele complexiteit,” zegt Craig Theriac, Vice President of Product Management bij Scale Computing.

SC//Connect integreert in de bestaande productsuite van Scale, die bestaat uit SC//AcuVigil managed network services, het SC//Reliant Platform edge computing-as-a-service en SC//HyperCore virtualisatie. Deze worden allemaal beheerd vanuit één console.

Achtergrond: een nieuw Scale Computing

In de zomer van 2025 nam Acumera Scale Computing over, waarbij het gecombineerde bedrijf de naam Scale Computing behield. Acumera bracht expertise mee op het gebied van edge-netwerken, managed security en containergebaseerde edge computing. Dit zijn in wezen de capaciteiten die nu ten grondslag liggen aan de netwerk- en beveiligingsarchitectuur van SC//Connect.