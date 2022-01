Microsoft overtreft financiële verwachtingen, cloud aanjager cijfers

Microsoft boekte in het vierde kwartaal van 2021 een hogere winst dan verwacht. Vooral de omzet uit de Intelligent Cloud-business, waar Azure onder valt, draagt hieraan bij. De beurs reageerde echter teleurstellend op de resultaten.

Het gaat financieel nog steeds goed met Microsoft, zo geeft CEO Satya Nadella aan tijdens de presentatie van de cijfers. Hij verwacht dat het toenemende gebruik van clouddiensten, die zeer sterk zijn gegroeid tijdens de pandemie, zich de komende tijd nog zal blijven voortzetten. Microsoft verwacht dan ook verder te profiteren.

In totaal wist de techgigant over het vierde kwartaal van 2021 een omzet van ruim 45,7 miljard euro (51,7 miljard dollar) in de boeken te schrijven. Dit is een toename van 20 procent vergeleken met dezelfde periode in 2020. De winst die Microsoft in het vierde kwartaal wist te boeken, kwam uit op 16,6 miljard euro. Dit is een toename van 21 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Intelligent Cloud-business grootste verdiener

Vooral de Intelligent Cloud-business van de techgigant heeft flink bijgedragen aan de goede cijfers. Dit onderdeel, dat alle server- en clouddiensten omvat, wist een omzet te boeken van 16,2 miljard euro. De server- en clouddiensten zagen de omzet met 29 procent toenemen, andere clouddiensten boekten een omzetstijging van 46 procent.

Naast de Intelligent Cloud-business, boekte het segment More Personal Computing, waaronder het OS Windows 10 en bijvoorbeeld de Xbox-diensten vallen, een omzet van ongeveer 15,5 miljard euro te noteren. Het Productivity and Business Processes-segment, met onder meer Office en LinkedIn, boekte een omzet van 14 miljard euro (15,9 miljard dollar).

Geen effect op aandelenmarkt

Ondanks de goede cijfers reageerde de beurs teleurgesteld. Waarschijnlijk zijn aandelen in techbedrijven minder populair dan tijdens de hoogtijdagen van de pandemie de afgelopen twee jaar. Het aandeel Microsoft daalde na bekendmaking van de cijfers, maar wist uiteindelijk toch op een stijging van drie procent uit te komen.

Voor de komende kwartalen verwachten investeerders dat de resultaten van Microsoft zullen blijven toenemen. Onder meer wordt veel verwacht van de overname van gamebedrijf Activision Blizzard. Deze overname moet de omzet uit de Xbox gaming-activiteiten gaan stimuleren.

