Google gaat startups meer cloudondersteuning bieden

Google Cloud gaat zijn programma waarmee het startups ondersteunt met advies en toegang tot de cloud verder uitbreiden. De belangrijkste ontwikkeling hierbij is dat het programma wordt samengevoegd met het bestaande Google for Startups-programma.

De techgigant gaat het beginnende startups makkelijker maken ondersteuning te krijgen bij de ontwikkeling van hun bedrijven. Daarvoor voegt Google startups-programma’s samen.Door deze samenvoeging krijgt het startupprogramma ook een nieuwe naam; het Google for Startups Cloud Program.

Reden voor de samenvoeging is dat de startups hiermee een consistente ervaring krijgen voor alles wat Google hen kan bieden naar mate ze groeien. Denk daarbij aan ondersteuning door mentors van de techgigant, toegang tot producten en diensten, groeiprogramma’s en het gebruik van best practices.

Financiering voor Google Cloud-diensten

Naast de integratie, wil Google Cloud extra aandacht besteden aan de startups die net starten met hun activiteiten. In de ogen van de techgigant hebben de bedrijven behoefte aan technologie en kennis voor het uitbouwen van hun activiteiten.

Binnen het nieuwe programma kunnen deze startende bedrijven straks ‘gratis’ een jaar lang de diensten en mogelijkheden van Google Cloud gebruiken. Wel plaatst Google Cloud hierbij de voorwaarde dat deze cloud startups in een Serie A -ronde een investeringsbedrag tot 90.000 euro (100.000 dollar) hebben opgehaald. In het tweede jaar van deelneming aan het Google for Startups Cloud Program krijgen startups 20 procent van hun cloudkosten vergoed. Dit kan oplopen tot nog eens 90.000 euro (100.000 dollar) in credits.

Volgens de techgigant betekent het dat startups direct kunnen starten met het opzetten van een Google Cloud-infrastructuur. Hierdoor kunnen zij zich makkelijker focussen op hun kernactiviteiten. Daarnaast biedt het startups de mogelijkheid makkelijker te profiteren van de AI-, ML- en analyticsmogelijkheden van Google. Verder kunnen zij hun diensten makkelijker uitbreiden via Firebase en Google GKE.

Andere voordelen die het uitgebreide startupprogramma moet bieden, zijn toegang tot diensten als Google Workspace en Google Maps. Andere pluspunten zijn het deelnemen aan workshops, evenementen, technische trainingen en andere Google for Startups-programma’s en aanbiedingen van partners. Ook krijgen de beginnende startups toegang tot een groot gezelschap van collega’s via de recent opgezette C2C Connect digital community.

Google gaat het programma in verschillende landen beschikbaar maken.