Cisco koopt Opsani voor meer inzicht in cloud-native omgevingen

Cisco neemt cloudoptimalisatiespecialist Opsani over om zijn AppDynamics-portfolio uit te breiden. Op die manier wil het bedrijf meer full stack observability-mogelijkheden voor cloud-native omgevingen bieden.

Met de overname krijgt Cisco technologie in handen voor ‘continuous optimization’. Het platform helpt bedrijven met het constant optimaliseren van hun cloud-native omgevingen. Hierdoor kunnen klanten de beschikbaarheid en de prestaties van deze omgevingen constant bijsturen en optimaliseren. De beheerde technologie en de ML-functionaliteit van Opsani helpt bedrijven deze optimalisatieprocessen geheel geautomatiseerd uit te voeren. Uiteindelijk leidt dit ook weer tot minder kosten.

Integratie in AppDynamics-portfolio

Cisco voegt de technologie toe aan zijn AppDynamics-portfolio. Cisco is vooral geïnteresseerd in de expertise van Opsani in Kubernetes en geavanceerde ML-technologie. Hiermee wil de techgigant bedrijven full stack observability bieden voor alle cloudomgevingen waarmee zij werken. Dit moet klanten meer inzicht geven in beschikbaarheids- en prestatieproblemen, de root causes hiervan en de impact die de problemen hebben op alle cloudomgevingen en -infrastructuur.

Het uitgebreide inzicht moet uiteindelijk beheerders helpen bij het navigeren in steeds complexer wordende IT-omgevingen, complexe data-omgevingen. Hierdoor kunnen zij zich meer focussen op de echte problemen, in plaats van dat zij constant de weg moeten zoeken.