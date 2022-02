AWS en Salesforce gaan samenwerken voor videostreamingdiensten

AWS en Salesforce gaan samenwerken voor het leveren van oplossingen aan videostreamingdiensten. De gezamenlijke tools moeten de diensten helpen beter streaming video bij eindklanten af te leveren.

Sinds de pandemie is de vraag naar video- en live streamingdiensten flink toegenomen. AWS en Salesforce proberen hier nu gezamenlijk op in te spelen met technologie die het aanbieders van streamingdiensten mogelijk maakt beter content bij eindgebruikers af te leveren.

Personaliseren van videostreaming

De gezamenlijke diensten moeten het aanbieders van videostreamingdiensten en live streaming mogelijk maken de diensten uit te rollen, op te schalen en persoonlijker te maken. Denk hierbij aan het aanbieden van videostreamingdiensten van hoge kwaliteit, toegang tot analytics voor het kijkgedrag van eindgebruikers en feedbacktooling. Hiermee kunnen aanbieders kijkers betere, persoonlijkere en interactieve kijkervaringen bieden.

Voor de streamingleveranciers zelf moeten deze diensten leiden tot meer klanttevredenheid, klantloyaliteit en een besparing op kosten.

Salesforce Customer 360 en diverse AWS-diensten

De gezamenlijke tooling is gebaseerd op Salesforce Customer 360 en de Media Cloud-functionaliteit voor het beheren van abonneer-lifecycles. Bijvoorbeeld door AI mogelijk gemaakte personalisatiefunctionaliteit, en analytics voor klantendata. AWS voegt hier diverse media-, data-, analytics-, AI- en machine learningdiensten aan toe.

Het gecombineerde dienstenpakket zorgt voor een nieuwe manier voor het brengen van gepersonaliseerde content naar klanten. Dit door de integratie van nieuwe content delivery-modellen te ondersteunen, zoals live streaming, bovenop bestaande abonnementsdiensten.

Daarnaast moet de samenwerking voor videostreamingdiensten meer inzicht in kijkers opleveren. Hierdoor zijn zij straks in staat in de gaten te houden hoe klanten met de content omgaan en wat zij leuk en niet leuk vinden aan specifieke contentaanbevelingen.

Verder moet de samenwerking een nieuw aanpasbaar platform opleveren voor meer persoonlijke ervaringen en advertenties. Adverteerders kunnen bijvoorbeeld aan product placement doen in een videostream. Eindgebruikers kunnen dit product kopen terwijl zij kijken.

