Stappen AWS en Salesforce in huwelijksbootje?

Twee techgiganten hebben geconcludeerd dat hun bestaande samenwerking smaakt naar meer. Daarom hebben ze nu bekendgemaakt dat ze nog intensiever gaan samenwerken en hun platformen eenvoudiger met elkaar laten integreren. We kunnen al bijna spreken van een techhuwelijk. Het betreft de clouddiensten van Amazon Web Services (AWS) en het Salesforce platform.

Eerder vandaag schreven we al dat AWS en Salesforce oplossingen integreren voor softwareontwikkeling, waarin we beschrijven hoe het mogelijk is om bepaalde clouddiensten van AWS te integreren in applicaties die met low-code gebouwd kunnen worden op het Salesforce platform. Hierdoor kunnen bedrijven als ze applicaties ontwikkelen binnen het Salesforce Lightning platform, ook gebruikmaken van de Amazon S3 opslagdienst in hun applicatie, of gebruikmaken van een relationele database met Amazon RDS.

Normaal gesproken heb je hiervoor een ontwikkelaar nodig of een integratieplatform die deze koppeling legt. Salesforce maakt het nu mogelijk om de AWS-diensten met een paar klikken toe te voegen aan een low-code applicatie op het Salesforce Lightning-platform. Daarmee nemen de mogelijkheden en de impact van het soort applicaties dat je kan ontwikkelen met Lightning fors toe.

Salesforce Service Cloud Voice was slechts het begin

Enige tijd geleden schreven we al over Salesforce Service Cloud Voice, deze telefonie-oplossing van Salesforce leunt enorm op AWS-technologie. Zo wordt er intensief gebruikgemaakt van de Amazon Connect-telefonie dienst, maar ook van diverse AI-tools van AWS om spraak om te zetten naar tekst en ook tekst weer om te zetten naar spraak. De eindklant kan een volledig geautomatiseerd telefoongesprek voeren zonder een echt persoon aan de lijn te hebben gehad. Daarnaast is Service Cloud Voice zeer geschikt voor bedrijven met call centers, om in de gaten te houden hoe gesprekken worden ontvangen, of er klachten zijn, wat het sentiment is en dergelijke.

Met Salesforce Service Cloud Voice heeft Salesforce de mogelijkheden van Sales en Service teams echt naar een hoger niveau getrokken, doordat er in realtime geanalyseerd kan worden wat er wordt gezegd in een gesprek. We vroegen destijds al of video daar ook geen onderdeel van uit moest maken. Toen bleef het angstvallig stil, er werd wel naar gekeken, maar nog niks concreets.

Dat is met de nieuwe reeks aankondigingen veranderd. Salesforce heeft bekendgemaakt dat het ook video gaat toevoegen aan het portfolio. Videogesprekken worden ook mogelijk. Hiervoor leunt Salesforce op de Chime-technologie van AWS. Met Chime kan je videogesprekken voeren, net zoals je dat kan met Teams, Zoom en WebEx. Salesforce en AWS zien dit als een volgende stap om de business applicaties van Salesforce nog beter te maken.

Past Slack niet in dit verhaal?

Tijdens de presentatie van AWS en Salesforce hebben we ook gevraagd naar de status van Slack, want communicatie in tekst, spraak en video is in principe de basis van Slack. Salesforce is voornemens om Slack over te nemen. We vroegen Salesforce dan ook waarom er voor Chime is gekozen en niet voor Slack.

Salesforce liet weten dat ze op dit moment nog niet teveel kwijt willen over Slack, want de overname is nog niet afgerond en wacht nog op goedkeuring. Wel wezen ze ons erop dat de videobelmogelijkheden van Slack gebruikmaken van Amazon Chime. AWS heeft besloten niet de concurrentie aan te gaan met Teams, Zoom, WebEx en de vele andere. In plaats daarvan hebben ze voor Chime een zogenaamde software development kit beschikbaar gemaakt, zodat iedereen een degelijke videocommunicatiedienst in zijn eigen applicaties kan bouwen. Daar heeft Slack op zijn beurt gebruik van gemaakt. Salesforce gaat Chime nu ook integreren in zijn producten.

Salesforce verbindt zich aan AWS

Wat wij opvallend vinden is dat Salesforce met deze aankondigingen verder gaat dan afgelopen jaar. Vorig jaar was het met Service Cloud Voice nog duidelijk een soort test. Waarbij er ook steeds werd benadrukt dat Amazon Connect niet verplicht was, in een later stadium zouden ook andere spelers in de telefoniemarkt de rol van Amazon Connect kunnen overnemen. Uiteindelijk zijn in de zakelijke wereld de beldiensten van Cisco en Avaya ook erg populair.

Nu kiest Salesforce ervoor om wat meer all-in te gaan op AWS. De integratie met Amazon RDS en S3 voor low-code ontwikkeling, maar ook de integratie van Chime in hun Sales en Service Cloud oplossingen. Daarnaast wil Salesforce de mogelijkheid bieden om naast Einstein ook de AI mogelijkheden van AWS te gaan gebruiken.

De vraag is een beetje of hiermee een soort bigtechhuwelijk is ontstaan. Of tovert Salesforce het komende jaar meer van dit soort partnerships uit de hoge hoed? Gaat Salesforce straks ook actief samenwerken met Google Cloud of Microsoft Azure? Dat gaan we maar eens in de gaten houden.