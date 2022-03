Zendesk-aandeelhouders blazen overname Momentive af

De voorgenomen overname van softwareleverancier Momentive door Zendesk gaat niet door. Aandeelhouders van Zendesk hebben de overname onlangs geblokkeerd.

Eind vorig jaar kondigde de CRM-specialist aan softwareleverancier Momentive van onder meer het bekende onderzoeksplatform SurveyMonkey, te willen overnemen. Deze overname moest geschieden door het verkrijgen van een meerderheidsbelang van 78 procent. De overige aandelen zoude in handen van huidige aandeelhouders in Momentive blijven.

Voor het verkrijgen van het meerderheidsbelang wilde Zendesk aandeelhouders van Momentive 0,225 Zendesk-aandelen in ruil geven. Dit vertegenwoordigde een waarde van ongeveer 24 euro (28 dollar) per aandeel.

Uitruil aandelen niet geaccepteerd

De uitruil van aandelen is nu de oorzaak dat de overname deal is mislukt. De vergadering van aandeelhouders is hiermee niet akkoord gegaan, zo geeft Zendesk aan. Waarom de aandeelhouders niet met deze aandelenuitruil akkoord gingen, is niet bekend.

Toekomstige ontwikkelingen

In een commentaar geeft oprichter en CEO Mikkel Svane aan dat Zendesk ondanks het mislukken van deze overname gefocust blijft op verdere groei. Hij geeft aan dat de CRM-specialist dit in 2022 op drie manieren wil verwezenlijken. Er komt onder meer focus op de grootzakelijke klanten, aangezien die het meeste geld inbrengen.

Daarnaast wordt de Zendesk Suite-oplossing verder uitgebouwd met meer functionaliteit. Onder meer voor messaging, administratieve productiviteitsmogelijkheden, CX analytics en verslaglegging en aanpasbare workflow- en platformcomponenten. Verder wil Zendesk nog meer met zijn klanten gaan praten om zo voor hen de beste oplossingen te kunnen ontwikkelen.