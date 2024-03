De Big Data & Cybersecurity (BDS)-business unit van Atos wordt niet verkocht aan Airbus. Na lange onderhandelingen ziet de vliegtuigmaker wederom af van een overname.

De Franse regering was groot voorstander van de beoogde deal. Doordat de Franse staat de grootste Airbus-aandeelhouder is, zou het zeggenschap hebben gehad over de strategisch belangrijke BDS-unit. Bij het wegvallen van dit bedrijf zouden tienduizenden werknemers op straat komen te staan. Wegens de grote schulden blijkt een overname door Airbus echter niet aantrekkelijk genoeg. Veel wijzer van het officiële statement wordt niemand, gezien de extreem summiere aard ervan.

De afgeketste deal had anders geleid tot een opbrengst van 1,5 tot 1,8 miljard euro voor Atos. Het is onduidelijk welke partijen (indien die er zijn) nog geïnteresseerd zijn in de BDS-unit en voor welk bedrag.

Vrije val Atos

Investeerders in Airbus zijn opgelucht over het afketsen van de deal, meldt Reuters. De beurskoers van Airbus steeg dan ook met 1,8 procent, terwijl die van Atos keihard onderuit ging. Direct na de overname bereikten de aandelen van Atos een historisch dieptepunt nadat het 21 procent zakte. Op moment van schrijven is het techbedrijf nog 188,83 miljoen euro waard, een schril contrast met de marktwaarde in 2020 van 8,2 miljard euro. In juni 2022 berichtte het bedrijf dat het zich wilde opsplitsen wegens uiteenlopende belangen die niet meer met elkaar te verenigen waren. Zo zou de BDS-unit van Atos een stuk lucratiever zijn dan andere legacy-diensten.

Intern is er tumult alom: CEO Yves Bernaert stapte op na een meningsverschil met de Raad van Bestuur medio januari. Inmiddels is voormalig CFO Paul Saleh aan het roer.

Strategische alternatieven

Atos overweegt naar eigen zeggen nog strategische alternatieven die “rekening houden met de soevereine belangen van de Franse staat”. Eerder was al een deal voor het overnemen van de Tech Foundations-unit afgeketst met EPEI, geleid door zakenman Daniel Křetínský.

De BDS-unit bleek begin 2022 niet te koop voor Frans multinational Thales, dat destijds van plan was om 3 miljard uit te geven aan het Atos-onderdeel. Echter stelde Atos destijds dat deze securitydivisie niet te koop was.

