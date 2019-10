Zoom zet meer in op hardware voor Zoom Rooms

Zoom kennen we als belangrijke speler op het gebied van software voor videovergaderingen. Maar het bedrijf wil nu ook een grotere plek krijgen binnen de hardware-wereld. Met dat doel voor ogen presenteert het hardware en functies voor Zoom Rooms.

In veel grote bedrijven kun je één of meerdere speciale ruimtes vinden voor vergaderingen. Daarin staat allerhande hardware en technologie om dit mogelijk te maken. In ruimtes voor videovergaderingen zie je bijvoorbeeld grote monitoren, interactieve whiteboards en microfoons.

Al die apparatuur moet wel beheerd worden en goed samenwerken. Dat is waar Zoom Rooms voor ontwikkeld is, schrijft Silicon Angle. Dit is een fysieke connector die ontworpen is om videogesprekken zo naadloos mogelijk te maken.

Met Zoom Rooms is het bijvoorbeeld mogelijk om vergaderingen met een enkele klik te beginnen en om schermen te delen.

Samenwerkingen voor Rooms

Zoom Rooms is niet nieuw, maar er worden nu wel nieuwe apparaten voor gemaakt. Die nieuwe reeks moet volgens het bedrijf de eerste serie op maat gemaakte hardware-oplossingen worden waarmee gebruikers intelligence en analytics over ruimtes kunnen verzamelen. De hardware-oplossingen moeten bovendien de installatie van grote vergaderruimtes vereenvoudigen. En ook het management van die ruimtes moet simpeler worden.

Zoom kondigde dan ook een aantal samenwerkingen aan voor Rooms. Het gaat bijvoorbeeld om Poly, dat een aantal nieuwe apparaten die Rooms gebruiken presenteerde. Daar zitten bijvoorbeeld twee nieuwe video bars bij, waar geen PC of Mac voor nodig is om ze aan te sturen.

Daarnaast is er een samenwerking met de Noorse startup Neat, dat een serie aan systemen voor vergaderruimtes heeft gelanceerd voor Zoom Rooms.

Nieuwe functies

De Rooms-ervaring zelf krijgt echter ook een aantal updates. Zo komt er een Find a Room-functie, wat een kaart is waar de beschikbaarheid van ruimtes op staat. Werknemers kunnen via die kaart vergaderruimtes huren.

Ook is er Audio-based speaker tracking. Dankzij deze functie wisselen de Rooms-camera’s automatisch tussen drie verschillende presets, afhankelijk van wie er in een ondersteunde microfoon praat.

De Profiles-functie laat deelnemers aan een vergadering wisselen tussen profielen op basis van wat voor soort vergadering het is. Er zijn bijvoorbeeld modi voor meetings met slechts één presentator en voor vergaderingen met een panel.

Meer content op een scherm

Zoom richt zich niet alleen op de deelnemers van een vergadering, maar ook op de content in die vergadering. Dat doet het bijvoorbeeld met een optie om meerdere content op hetzelfde scherm te tonen dankzij een nieuwe split screen-functie.

De Zoom Controller komt op zijn beurt met ondersteuning voor op maat gemaakte IP-gebaseerde commando’s. Dat betekent dat administrators zelf functies toe kunnen voegen voor bijvoorbeeld de lampen en andere apparaten die via IP aangestuurd worden.

Deelnemers aan een vergadering hoeven zich bovendien geen zorgen meer te maken over het maken van een transcript. Dat doet de Live Transcripts-functie namelijk voor hen.