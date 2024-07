Zoom introduceert no-code ontwikkeltool Workflow Automation

Zoom wil het gebruikers makkelijker maken samen te werken via het platform en de oplossingen van andere leveranciers. Hiervoor is nu in bèta de no-code ontwikkeltool Workflow Automation geïntroduceerd, waarmee workflows kunnen worden gebouwd voor het automatiseren van routinetaken.

De nieuwe oplossing stelt gebruikers in staat eenvoudig en efficiënt complexe workflows op te zetten voor routinetaken in de Zoom Workspace-omgeving en in oplossingen van andere leveranciers.

De tool biedt gebruikers onder meer kant-en-klare sjablonen en de mogelijkheid aangepaste workflows te ontwerpen voor het automatiseren van een groot aantal taken. Denk hierbij aan het automatisch versturen van welkomstberichten naar nieuwe teamleden, het plannen van terugkerende herinneringen voor projectupdates, het stroomlijnen van verlofaanvragen en het verzamelen van feedback via vragenlijsten.

Doordat de tool intuïtief werkt op basis van no-code en een eenvoudige drag-and-drop interface heeft, hebben medewerkers geen technische expertise nodig. Dit maakt Workflow Automation volgens de collaborationspecialist toegankelijk voor teams van alle vaardigheidsniveaus.

Voorlopig in bèta

Workflow Automation ondersteunt in de bèta-versie in eerste instantie nog alleen workflows voor Zoom Team Chat. Het is de bedoeling dat de ondersteuning van de no-code tool voor workflowautomatisering in een later stadium wordt uitgebreid naar alle verschillende producten van Zoom.

