Zoom krijgt nieuwe naam en doet goede zaken

Zoom’s derde kwartaal was ietsje beter dan verwacht. Ook is het vooruitzicht iets opgekrikt. Daarnaast hernoemt het zichzelf van Zoom Video Communications naar Zoom Communications Inc.

De winst per aandeel was 1,38 dollar, hoger dan de 1,31 dollar die werd verwacht. De totale omzet betrof 1,18 miljard dollar tegenover de 1,16 miljard dollar die het bedrijf had voorspeld. Het levert een zuinige groei van 4 procent op ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2023.

De gestage groei is een voortzetting van het patroon sinds de coronapandemie. Door de noodgedwongen adoptie van werk op afstand verdriedubbelde de marktwaarde van Zoom tussen 2020 en 2021. Ook nu blijft Zoom vasthouden aan enkele percentages aan groei voor het komende kwartaal. Deze ietwat voorspelbare (doch positievere dan voorspeld) aanname leverde een koersdaling van 4 procent op.

Van videodienst naar communicatiedienst

Zoom is zich intussen aan het herprofileren. Nadat het bedrijf het icoon van videocalls werd, neemt het al enige tijd afstand van dit imago. Deze combinatie van “vloek en zegen”, zoals het Zoom-management het tegenover Techzine verwoordde, is iets waar het bedrijf mee worstelt. Vandaar dus ook de naamswijziging, waarmee “Video” uit de officiële titel wordt gesneden.

Tijdens het recente Zoomtopia bleek andermaal wat de bredere ambities van Zoom zijn. Zo introduceerde het een AI Companion. Koppelingen tussen Zoom en de suites van Microsoft en Google moeten deze AI-assistent de kennis over je gehele werkdag geven. Betaalde add-ons breiden dit aanbod uit naar een compagnon die ook aanklopt bij Atlassian, Glean, Workday, Zendesk, ServiceNow, Box, Asana en HubSpot.

