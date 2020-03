Microsoft Teams en Skype-gebruikers kunnen elkaar deze maand bellen

Een veelgevraagde functie binnen Microsoft Teams is het kunnen bellen met Skype-gebruikers (eveneens een Microsoft-dienst). Medio 2019 al aangekondigd, maar de beschikbaarheid liet op zich wachten. Microsoft laat nu weten dat de functie deze maand nog verschijnt.

Volgens de roadmap van Microsoft moeten gebruikers van Teams en Skype nog deze maand met elkaar kunnen bellen en chatten. De functie zal voor Office 365-gebruikers standaard zijn uitgeschakeld, maar kan in het Microsoft 365 admin center worden ingeschakeld.

In juli 2021 zal Skype for Business Online worden uitgeschakeld en moeten gebruikers over naar Microsoft Teams. Dat het nu mogelijk is om vanuit Microsoft Teams met gewone Skype-gebruikers te bellen, is een goede reden om eerder over te gaan. Het is namelijk niet mogelijk om vanuit Skype for Business met normale Skype-gebruikers te bellen. Dit was ooit wel mogelijk, maar is door Microsoft uitgeschakeld.

De introductie van de functie komt slechts een maand na een andere grote update voor teams, waarmee Microsoft de dienst voor bedrijven aantrekkelijker wilde maken. In februari werd Outlook al geïntegreerd in Teams, waardoor het delen van emails direct kon gebeuren. Daarnaast kwam de update ook met een aantal nuttige functies die het gebruik van Teams zou moeten versimpelen.

Microsoft blijft bezig met het verbeteren van zijn collaboration suite, er staat ook nog een grote update op het programma voor Outlook met de naam spaces.