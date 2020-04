Slack onthult app voor teamcalls met Microsoft Teams-gebruikers

Vanwege de uitbraak van het coronavirus, en de daaropvolgende maatregelen van bedrijven om personeel massaal vanuit huis te laten werken, steeg het aantal gebruikers op Slack en Teams flink in de afgelopen maanden. Om te voorkomen dat gebruikers tussen diesnten moeten switchen voor bepaalde calls, introduceert Slack nu een app voor haar service waardoor cross-compatibiliteit mogelijk wordt gemaakt.

De app met de naam Microsoft Teams Calls werd eind maart al aangekondigd, maar een releasedatum werd nog niet meegegeven. Uit de positieve reacties op de aankomende feature, was wel op te maken dat de vraag naar een dergelijke manier om beide diensten in één te voegen hoog was: zodoende heeft Slack flink vaart gemaakt om de app beschikbaar te maken.

Microsoft Teams Calls zorgt ervoor dat gebruikers met een paar muisklikken een videocall kunnen starten met users die op Microsoft Teams werken. Zowel het opzetten van een nieuwe call, als het deelnemen aan een bestaande maakt deel uit van de mogelijkheden. Naast die opties, is het ook mogelijk om de agendapunten over meetings op Microsoft Teams van Outlook en Google te zien op Slack.

Volgens The Verge krijgt Slack ook ingebouwde features waardoor het bellen over internet met andere diensten mogelijk wordt gemaakt. Onder die diensten valt ook Zoom, waarvan de eigenaren het gebruik in de tijd van het coronavirus aanzienlijk zag toenemen.