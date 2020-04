Zoom laat gebruikers kiezen voor datacenter-regio

Betalende Zoom-gebruikers kunnen vanaf 18 april kiezen via welke datacenter-regio hun verkeer loopt. Gratis gebruikers kunnen niet kiezen voor een specifieke server, maar Zoom belooft dat data van deze groep nooit via Chinese servers loopt.

Betalende klanten kunnen vanaf 18 april rechtstreeks kiezen in welke datacenterregio’s hun gegevens worden doorgegeven. Op het moment heeft Zoom acht regio’s: de Verenigde Staten, Canada, Europa, India, Australië, China, Latijns-Amerika en Japan/Hong Kong. Gratis gebruikers kunnen geen andere regio kiezen, hoewel het dataverkeer volgens het bedrijf nooit via China zal lopen. In een blogpost schrijft het bedrijf dat deze update voor ‘de beste kwaliteit’ zal zorgen.

Het is de nieuwste security-update die Zoom de afgelopen weken heeft ingevoerd om de populaire dienst weer veilig te maken voor gebruikers. De upgrade is een reactie op de bezorgdheid rondom data die verzonden zouden worden via Chinese servers. Critici gaven eerder aan dat dit een behoorlijke veiligheidsrisico was. Zoom beweerde eerder dat er geen gegevens door China werden geleid, maar Zoom-CEO Eric Yuan gaf later toe dat videogesprekken wel degelijk door China werden geleid nadat het bedrijf snel aan de enorme vraag van het publiek moest voldoen. Het probleem zou wel verholpen zijn, aldus Yuan.

Beveiligingsrisico’s

Zoom is gedurende enkele maanden een van de meest essentiële applicaties geworden voor mensen die door de coronamaatregelen genoodzaakt zijn thuis te werken. Maar de populariteit van de videodienst wordt overschaduwd door een lijst aan privacy schendingen, beveiligingsrisico’s en andere narigheden. Wereldwijd wordt het gebruik van Zoom al verboden door grote bedrijven zoals Google, NASA, SpaceX, Tesla, maar ook door het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Amerikaanse Senaat.

Tip: De problemen van Zoom op een rij gezet