De Nederlandse regionale datacenteraanbieder NorthC Datacenters is gestart met de bouw van een tweede datacenter in Eindhoven. Hiermee komt het aantal datacenters in Nederland op twaalf te liggen.

Het nieuwe datacenter moet meer capaciteit naar de regio Eindhoven/Brabant brengen. In deze regio vestigen zich steeds meer (high)techbedrijven waardoor de vraag naar datacentercapaciteit toeneemt. Het huidige NorthC-datacenter op de High Tech Campus (HTC) in Eindhoven beschikt over beperkte capaciteit, wat verdere uitbreiding noodzakelijk maakt.

Integratie in bestaande datacenterring

Het tweede datacenter van de regionale datacenteraanbieder in Eindhoven krijgt een totale oppervlakte van ruim 4.000 vierkante meter en moet in oktober volgend jaar openen.

Het datacenter wordt direct verbonden met het bestaande datacenter in Eindhoven en wordt ook aangesloten op de Region Connect Ring van NorthC Datacenters, dat alle datacentervestigingen met elkaar verbindt via een eigen, snelle glasvezelverbinding. Het nieuwe NorthC-datacenter in Eindhoven krijgt een vermogen van 4,5MW.

Milieuvriendelijk

Een belangrijke eis voor het nieuw te bouwen datacenter is dat het op alle fronten duurzaam moet zijn. In de strategie van NorthC moeten al zijn datacenters tegen 2030 volledig CO2-neutraal zijn.

In het nu gebouwde datacenter worden daarvoor veel innovatieve methoden gebruikt. Denk daarbij aan geavanceerde generatoren voor de noodstroomvoorziening. Deze generatoren draaien straks op zowel aardgas als op waterstof. Dit moet een jaarlijkse besparing van 75 ton CO2-uitstoot opleveren ten opzichte van de nu nog vaak standaard gebruikte dieselgeneratoren.

Bij de bouw van het datacenter wordt daarom nu al de benodigde infrastructuur aangelegd voor het transport, opslag en gebruik van groene waterstof. Het NorthC-datacenter in Groningen is overigens nu al het enige datacenter in heel Europa dat waterstof standaard als brandstof voor de noodaggregaten heeft.

Andere milieubesparende eigenschapen van het nieuwe datacenter zijn onder meer duurzame koelingsinstallaties die geen drinkwater verbruiken en een voorbereiding op het uitwisselen van restwarmte met andere bedrijven op het bedrijfsterrein GDC Eindhoven-Acht.

Tip: Equinix gaat waterstof testen als energiebron voor datacenters