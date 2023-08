Zoom introduceert de tool Zoom Clips. Hiermee kunnen gebruikers korte video’s opnemen en delen voor offline samenwerking.

De onmiddellijk beschikbare tool Zoom Clips stelt medewerkers in staat elkaar met video te ondersteunen of belangrijke informatie uit te wisselen, wanneer zij niet in staat zijn elkaar fysiek via het videoplatform te ontmoeten. Dit moet communicatie verduidelijken, verloren tijd beperken en het samenwerken in verschillende tijdszones vergemakkelijken, is de gedachte

Korte videoboodschappen

Met Zoom Clips kunnen medewerkers makkelijk korte video’s opnemen en bewerken, die ze vervolgens intern en extern kunnen delen. De tool laat niet alleen de medewerkers zelf zien, maar kan ook diens scherm tonen en een persoonlijke touch toevoegen.

De opgenomen video clips worden samengebracht in een eigen content library en kunnen daar worden beheerd, gedeeld, hernoemd, gedownload en verwijderd. Daarnaast kunnen werknemers eenvoudig naar een oudere video zoeken op basis van titel of meegegeven tags.

Bron: Zoom

Meetgegevens

De toegang tot deze content library maakt het mogelijk video’s te bekijken, reacties achter te laten of met emojis op een clip te reageren. Daarnaast kunnen gebruikers zien hoe vaak de clips worden bekeken om te zien of deze aanslaan. Ook zijn andere vormen van videomeetgegevens beschikbaar.

De tool bevindt zich nu in een publieke bèta en is standaard beschikbaar voor alle Zoom One-klanten, inclusief de abonnees van Zoom One Basic.

Lees meer: Zoom zaait verwarring om data in trainingsset AI te krijgen -update